Više od 60 ljudi traži mladića kod Nove Gradiške: 'Nećemo odustati dok ga ne pronađemo!'

Darko Betlach (35) iz Cernika kod Nove Gradiške niti nakon tri dana nije pronađen. Na vrlo zahtjevnom terenu od Cernika prema Strmcu i nizvodno uz potok Šumetlica je preko 60 ljudi koji traže mladog čovjeka.

Kiša koja nemilice pada danima otežava pretragu. Tijekom jučerašnjeg dana pretraga je obuhvatila oko 10-tak četvornih kilometara u krug od mjesta za kojeg se sumnja da je zadnji puta bio Betlach.

Pronašli jaknu. Obitelj: Njegova je

Policija, pripadnici HGSS-a iz Požege, Slavonskog Broda, Orahovice i Nove Gradiške, te lokalni DVD-ovi iz više mjesta oko Nove Gradiške, lovci i mještani pregledavaju svaki pedalj terena, traži se bilo kakav trag, dronovi nadlijeću teren i vodotoke, a uključeni su i psi tragači.

Među njima je jedno vrijeme bio i pas Amor, kojeg je Darko udomio još dok je bio štene, s kojim je bio u šetnji, a koji se sam vratio kući.

'Tražit ćemo ga dok ga ne pronađemo'

Dio ljudi s tehnikom pretražuje potok Šumetlicu, koji je jako nabujao i teče velikom brzinom.

- Pronašli smo nekoliko tragova koje je izuzela policija, provjera istih je u njihovoj nadležnosti. Jakna koja je pronađena u potoku na području Visoke Grade, a to je oko osam kilometara nizvodno od Cernika, navodno je njegova, rekli su nam da su to potvrdili njegovi članovi obitelji. Pronađena jakna i mjesto pronalaska nam je u fokusu, ali i dalje širimo krug potrage od njegovog posljednjeg viđenja, a to je njihova kuća. Pregledamo Šumetlicu blizu kuće pa do ušća u rijeku Savu, kao i sva jezerca na kojima ljudi običavaju pecati ribu. Unatoč jako zahtjevnoj potrazi kako zbog veličine područja i jako nepovoljnih vremenskih prilika, stalne kiše moram reći da su ljudi jako motivirani. Prije svih bih spomenuo lovačke udruge, vatrogasce, policiju, prijatelje rodbinu, radne kolege, sve volontere i naravno pripadnike HGSS-a. Radimo i gajimo nadu u pozitivan ishod. Moram iskoristiti prigodu i prenijeti zahvalu članova obitelji Darka Betlacha koji se zahvaljuju svima koji sudjeluju u potrazi, i zbog klizavog terena i bujičastih vodotoka izlažu opasnosti i svoje živote. Tražiti ćemo ga dok ga ne pronađemo – rekao je Danijel Peh, iz HGSS-a, kojeg smo u utorak poslije podne zatekli na brifing sastanku s vođama timova za potragu.

Kiša neumorno pada.

Vodostaji rastu, teren je raskvašen, što znatno otežava potragu za nestalim.

