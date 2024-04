Više od 70 tornada pogodilo je SAD u petak, sravnjene kuće, ima ozlijeđenih. Stiže još udara!

Deseci tornada pogodili su središnji dio Sjedinjenih Država, uzrokujući značajnu štetu i ozlijedivši najmanje tri osobe prema vlastima, piše AFP. Američka meteorološka služba (NWS) zabilježila je u petak više od 70 tornada diljem zemlje, većina njih oko grada Omahe, Nebraske i blizu Iowe.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 02:30 Tornado, Nebraska | Video: Reuters

Rezultat su deseci uništenih zgrada i domova, pokidani dalekovodi i vlakovi iskočili iz tračnica. U Elkhornu, predgrađu Omahe, slike pokazuju sravnjene kuće, odnesene krovove i ogoljelo drveće.

Tornado activity in Lincoln, Nebraska | Foto: Justin Williamson

"Spasioci nastavljaju provjeravati pogođene kuće i pružaju pomoć svim ozlijeđenima", napisala je policija Omahe na X.

Južnije, u blizini grada Lincolna, tornado je pogodio industrijski kompleks. Otprilike 70 ljudi koji su bili ondje kada se zgrada urušila evakuirano je, no troje ih je ozlijeđeno, ali nisu u životnoj opasnosti, rekle su vlasti okruga Lancaster na konferenciji za novinare.

Aftermath of tornado at Eppley Airfield, in Omaha | Foto: X@Sky360s

NWS, koji je u petak objavio brojna upozorenja o tornadu u nekoliko država u središnjem dijelu Sjedinjenih Država, predviđa da će se ovaj meteorološki fenomen nastaviti i u subotu u ovoj golemoj regiji poljoprivrednih ravnica, uključujući i Teksas.

Tornada, vremenski fenomen koji je koliko impresivan toliko i teško predvidiv, relativno je čest u Sjedinjenim Državama, osobito u središnjim i južnim dijelovima zemlje.