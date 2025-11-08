Vlada uvodi posebne mjere zbog sramotnih incidenata na Danima srpske kulture?

Vlada Republike Hrvatske odlučila je uvesti dodatne sigurnosne mjere nakon incidenata koji su se dogodili tijekom Dana srpske kulture u Splitu i Zagrebu. Naime, prema informacijama Indexa, koji se poziva na izvore iz Banskih dvora, pojačana prisutnost policije povezana je s dogovorom koji je nedavno postignut između Vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine, a koji je uslijedio nakon incidenata u Splitu.

Isti neslužbeni izvori tvrde da je dogovoreno da policija i ostala nadležna tijela preventivno osiguravaju događanja u organizaciji srpske manjine, kako bi se spriječile eventualne provokacije i mogući izgredi.

Podsjetimo, u Zagrebu se u petak navečer okupila skupina od pedesetak do stotinjak maskiranih muškaraca, uglavnom mlađe dobi, za koje se pretpostavlja da su pripadnici Bad Blue Boysa. Pojavili su se ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, gdje je bilo planirano otvorenje izložbe, očito u znak protivljenja održavanju Dana srpske kulture. Skupina je pjevala domoljubne pjesme "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi", nakon čega su se razišli. Tijekom njihova odlaska policija je legitimirala dio sudionika, dok su neki privedeni u obližnjim ulicama.