Komentari 5
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Žele biti žrtve i pravednici nakon obračuna s djecom i starcima. Sad traže pravdu

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Žele biti žrtve i pravednici nakon obračuna s djecom i starcima. Sad traže pravdu
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Za nekoga tko se hvali da je navijačka skupina, Torcida puno pažnje posvećuje kulturi, povijesti, politici, pravosuđu, a nažalost i nasilnim upadima na kulturne manifestacije i obračune s djecom i starcima

Nakon što su bili nasilnici, sad žele biti žrtve i pravednici. Nakon što su napali hrvatskog branitelja i branitelja Vukovara, sad traže pravdu za uhićenog branitelja. Prigovaraju na "licemjerju i linču", premda su upravo oni nositelji tog licemjerja i promotori takvog linča. Protiv srpske kulture, protiv hrvatskih građana, medija, institucija, pa i branitelja. I tako smo, četvrt stoljeća kasnije, ponovno dobili prosvjed na splitskoj Rivi. Ovog puta u organizaciji Torcide, ali opet protiv "jugočetničke medijske hajke", protiv hrvatske države koja uhićuje "hrvatske branitelje i određuje im istražne zatvore", kao i protiv "srpskih kulturnih manifestacija".

