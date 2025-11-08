Žele biti žrtve i pravednici nakon obračuna s djecom i starcima. Sad traže pravdu

Nakon što su bili nasilnici, sad žele biti žrtve i pravednici. Nakon što su napali hrvatskog branitelja i branitelja Vukovara, sad traže pravdu za uhićenog branitelja. Prigovaraju na "licemjerju i linču", premda su upravo oni nositelji tog licemjerja i promotori takvog linča. Protiv srpske kulture, protiv hrvatskih građana, medija, institucija, pa i branitelja. I tako smo, četvrt stoljeća kasnije, ponovno dobili prosvjed na splitskoj Rivi. Ovog puta u organizaciji Torcide, ali opet protiv "jugočetničke medijske hajke", protiv hrvatske države koja uhićuje "hrvatske branitelje i određuje im istražne zatvore", kao i protiv "srpskih kulturnih manifestacija".

