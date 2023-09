Višestruki silovatelj u srpnju je izašao iz zatvora, a ovaj vikend pokušao silovati ženu u Zagrebu

Dva mjeseca nakon što je izašao iz Lepoglave gdje je služio kaznu od 12 godina zatvora zbog silovanja i razbojstva Nenad J.ponovno je završio iza rešetaka. Ovaj put sumnjiče ga da je prošloga vikenda, u ranim jutarnjim satima na Kvaternikovom trgu pokušao opljačkati i silovati ženu.

Stoga ga je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu pritvorio na mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja nedjela. On je još 2003. bio priveden zbog pokušaja silovanja, a u travnju 2008. silovao je vršnjakinju iz Zagreba. Nad njom se iživljavao u šumi na zagrebačkome Medveščaku.

Ovaj vikend on je, piše Jutarnji list, prišao ženi koja je oko 5.40 sati hodala jednom od ulica blizu Kvaternikovog trga te je s leđa uhvatio "u kravatu" i rekao da će joj slomiti vrat ako pisne i neka mu da novac.

Spasila se utrčavši u tramvaj

Prestravljena žena mu je rekla kako nema novca te mu čak pokazala prazan novčanik. Na to je manijak rekao kako će ju onda silovati. Kako bi ga uspjela zaustaviti i zatražiti pomoć, rekla mu je da se smiri te da negdje odu na piće, na što je on pristao te su krenuli prema obližnjem Kvaternikom trgu, a on ju je čitavo vrijeme držao kako ne bi pobjegla.

Kad su došli do trga, žena je izabrala trenutak kad je njegov stisak popustio i pobjegla u tramvaj koji je upravo polazio, no on je trčao za njom, prateći je u tramvaj gdje ju je i sustigao. No u njemu je ugledao policajca koji je tramvajem išao na posao, pa se dao u bijeg iz tramvaja.

Nakon što je žena ispričala što se dogodilo nakon dva dana policijske potrage uhićen te osumnjičen zbog pokušaja razbojništva i pokušaja silovanja,



.