Viška regata okupit će rekordan broj sudionika: 'Nadamo se da ćemo preskočiti 200 jedrilica'

Veliko finale Splitskog Festivala Jedrenja, Viška regata tradicionalno okuplja ono najbolje od hrvatskog i europskog jedrenja, ove se godine održava jubilarni 80. put bez ograničenja broja prijavljenih brodova, kojih se po prvi puta očekuje više od 200.

Viška regata, najpopularniji i najprestižniji krstaški jedriličarski spektakl u zemlj održat će se od 18. do 20. listopada kao dio Splitskog Festivala Jedrenja. Regatu organizira Jedriličarski klub Labud iz Splita u suradnji s Turističkom zajednicom grada Visa i Gradom Visom, ujedno označava završnicu jedriličarske sezone i posljednji veliki izlazak na more prije zime.

Ove godine se očekuje se rekordan broj sudionika, više od dvije stotine, obzirom da je u Gradu Visu povećan broj vezova i time osiguran dovoljan broj za sve sudionike regate, te broj sudionika nije, kao do sada ograničen na 150.

Kako napominje Direktor Viške regate, Ante Mlikota Viška regata je šlag na kraju Splitskog festivala Jedrenja.

"Zaokružit ćemo festival i Labudovu stogodišnjicu. Nadam se da ćemo ove godine preskočiti broj od 200 jedrilica, osobito zato što su se i domaćini u Visu izvrsno pripremili. Višku regatu je podržala i prestižna Beneteau grupa, svjetsko poznato brodogradilište iz La Rochelle-a, koja ove godine obilježava 140. obljetnicu. Za tu prigodu Ultra Sailing, zastupnik brenda u Hrvatskoj, je organizirao posebnu One Design klasu Oceanis 46.1, a bit će nagrađena i najbrža Beneteau jedrilica".

Kao i svake godine, jedri se u područjima Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala te luke Vis, a ruta i orar su tradicionalni – u petak se od 9 ujutro jedri od Splita prema Visu udaljenom 29 nautičkih milja, subota je rezervirana za jedrenje unutar Viške vale, a u nedjelju je start regate u 9 sati i jedri se natrag prema Splitu.