Književni kritičar i leksikograf Velimir Visković u Pressingu N1 televizije komentirao je lokalne izbore i pojasnio zašto je podržao Možemo! i Tomislava Tomaševića.

- To sam učinio dosta rano, prije nekoliko godina. Prije svega, jako mi je bila simpatična njihova djelatnost u Gradskoj skupštini. Iako sam ranijih godina glasao uglavnom za SDP, bilo je jasno da je taj SDP neka vrsta pričuve Bandićeve i bilo je jasno da dok ne prođe neku katarzu, SDP u Zagrebu ne može biti nositelj otpora Bandiću - kazao je Visković koji smatra da je dobro što je Radnička fronta ušla u Sabor jer se oni “usuđuju reći ono što drugi ne kažu”.

Ne misli da se Možemo može svrstati pod ekstremnu ljevicu.

- To je jedna ružičasto-zelena, najviše zelena stranka. Dosta nalikuje na moderne pokrete ljevice koji imaju elemente zelenog. Najvažnije mi je da se radi o jako kvalitetnim ljudima. Tomašević je čovjek koji doista je. To se pokazuje i ovim okršajima, Škoro je naprosto inferioran uz njega kad se počne razgovarati o problemima grada. Čovjek je godinama studirao probleme grada i vidi se da je pošten - pojasnio je Visković. Ističe da je razlika između Škore i Tomaševića golema te da klasičnom kampanjom ne mogu premostiti tu razliku.

- Ono što su očito odlučili ideolozi stranke, uključujući i Hasanbegovića, koji je šef Škorinog kabineta i koji je u velikoj mjeri tvorac njegove ideologije pa vjerojatno i strategije… Plan je jedan – treba uvjeriti zagrebačke glasače da se radi o strašnim revolucionarima, boljševicima koji će razrušiti čitav Zagreb, ostaviti iza sebe ruševine, koji će oteti i opljačkati sve što zagrebački žitelji imaju i ti strašni revolucionari će onda biti poraženi jer će se građani ustrašiti - smatra.

Smatra da toj “ekstremnoj ideologiji može podleći oko 20 posto zagrebačkih građana”.

- Domovinski pokret od svih parlamentarnih stranaka je apsolutno najdesnija desnica - kaže i komentira kampanju na društvenim mrežama punu difamacija i lažnih vijesti.

- Za društvene mreže nije neuobičajeno da krene difamacija, osobito jer možete koristiti izmišljene profile. Proturite glasinu, ako ona ima u sebi neki narativni potencijal, to umotate u neku zgodnu priču, onda ćete dobiti priču koja će kružiti i koju će ljudi prenositi - rekao je.

Misli i da bi sigurnost gradonačelnika mogla biti ugrožena.

- Da sam u situaciji Tomaševića i njegovih kolega, ozbiljno bih se plašio, nisu bez vraga priče o tome da je mafija s kojom je šurovao Bandić vozila ga u prtljažniku. Zbog toga mu je potreban visok stupanj hrabrosti - rekao je te prokomentirao očekivanja od Možemo! i je li moguće ostvariti obećanja u mandatu.

- Treba se napraviti zdrava evidencija stanja. Uopće ne znamo koliki su zagrebački dugovi, ne znamo kakve je sve rupe u proračunu Bandić pokušavao prodajom Gredelja i čitavog niza gradskih zemljišta zatvoriti - rekao je Visković.

Misli da se neće tako brzo ispuhati kao drugi pokreti poput Živog zida ili Oraha, ali nije siguran da mogu postati supstitut na državnoj razini, jer im nedostaje organizacijska infrastruktura i kadrovski potencijal.

Uz izjavu da se Bernardić ponašao kao neka vrsta Bandićevog učenika osvrnuo se i na stanje u SDP-u.

- Problem SDP-a je u velikoj mjeri obnavljanje stranke i oslanjali su na mlade ljudi kojima je politika način da uđu u javni život i osvoje određenu dozu moći i novca - kaže i dodaje da je Joško Klisović bio sjajan kandidat, ali da je SDP kažnjen.

- Peđa Grbin je čovjek pozitivnih intencija, ne znam ga u tom operativnom radu. Propao mu je Vukovar. Da je prihvatio Saba, ne bi on postao gradonačelnik, ali je očito riješio da očisti neke stvari čak i pod cijenu da u nekim sredinama ostane neprimjetan - kazao je.

Ne misli da bi eventualni poraz HDZ-a u Splitu, Ličko-senjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji poljuljao Plenkovića, ali bi pojačao otpor u stranci koji pokazuje Ivan Anušić.

- Još to nije bahato i bezobzirno kao što je nekoć Kovač to radio, ali sasvim sigurno je da je za suradnju s Domovinskim pokretom, protiv suradnje sa Srbima, što bi bacilo HDZ više u desno. To je stvar koju dobro uviđa Jandroković. Spremni smo ga zezati, ali je čovjek s najvećim klikerima. Kad je rekao nakon izbora s Kolindom da su išli previše udesno, a u Hrvatskoj se izbori ne mogu pobijediti desničarenjem… Dobivaju se na centru. Plenković sa svojim idejama osvaja većinu na parlamentarnim izborima upravo kao zastupnik te umjerenosti - smatra Visković.

Osvrnuo se i na izbore u Splitu u kojem se u drugom krugu natječu Ivica Puljak i Vice Mihanović.

- Mihanović je intelektualno inferioran u odnosu na Puljka. Trebao je voditi računa o tome da protekle četiri godine djelovanja HDZ-a u Splitu nisu bile savršene. Za ovog sadašnjeg kandidata se vezuje dio te neuspješnosti HDZ-a. Nije mi bilo iznenađenje da je Puljak pobijedio u prvom krugu, a u drugom će pobijediti sasvim sigurno tvrdi Visković.

Osvrnuo se i na nastupe predsjednika Zorana Milanovića i sukobe s Plenkovićem.

- Kad je riječ o polemici jedan na jedan, Milanović je vjerojatno najjači od svih hrvatskih političara. Njegov je problem što u polemici zna reći koju rečenicu previše. Jako mi je zanimljiv po nizu asocijacija. Najčešće je nepripremljen, izleti s nekom usporedbom”, kazao je Visković.

- Nisam siguran da je Milanović zapravo u ozbiljnom sukobu s Plenkovićem. Dogodilo mu se, onda kad je govorio njegovoj mami. To je jedna nedopustivo. Plenković mu je to zapamtio jer je to bio pokušaj pakovanja Plenkoviću pred njegovim biračima. Stvarno neukusna stvar. Plenković mu je vratio kad je rekao da će biti tvrda kohabitacija - rekao je.