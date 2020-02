Višnja Pevec: 'Moj Zdravko ima temperaturu, nije mu dobro'

Zdravku nije dobro u zatvoru. On ima temperaturu, ovdje se smrzava, sad sam mu odnijela veste da mu bude toplije, rekli su da on ima ovdje uvjete da se liječi. Pa niti one lijekove koje je ponio nisu dopustili da troši, rekla je supruga Zdravka Peveca, Višnja Pevec za Dnevnik.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Shvaćate, njegovo zdravstveno stanje je koma, pa ovo je za njega strašno. Ima nalaze, nekoliko puta je bio u bolnici, svaki puta kad je primio poštu, završio je na hitnoj, jer to je za njega strašan stres. Ima pankreatitis, kolontitis, ne znam što sve ne, operirao je kralježnicu - kaže.

U Upravi za zatvorski sustav napominju da svih 3600 zatvorenika ima u kaznionici liječnike opće prakse. Zatvorenici se odvode u javne bolnice, domove zdravlja ili u zatvorsku bolnicu ako je potrebno dulje liječenje, tvrde.

Podsjetimo, Zdravko i Višnja Pevec osuđeni su za nepripadnih četiri milijuna kuna otuđenih tvrtki Pevec. Zdravko Pevec kriv je i za utaju 27 milijuna kuna poreza. Osuđen je na dvije godine i 10 mjeseci. Polovica je pretvorena u uvjetnu kaznu, a 6 mjeseci je i odslužio. Tromjesečnu kaznu dobrotvornog rada Višnja Pevec je odradila.

Već su nekoliko puta pisali predsjednici za pomilovanje i svaki put su bili odbijeni. Molbu će poslati i novoizabranom predsjedniku Milanoviću.