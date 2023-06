Visoke temperature poharale Zagreb: Kuhamo se na baušteli

Jako sunce i topli zrak nisu otjerali mnoge zaposlene s radnih mjesta. Vruće je jučer bilo i usred Trga bana Jelačića gdje su neki građani rashlađenje našli u obližnjim kafićima. Ovo doba godine teško pada i onima koji borave na građevinskim objektima. Kako se snalazi u ovim neugodnim vremenskim uvjetima opisao nam je i Siniša Peroš koji radi kao građevinar već dugi niz godina. Osim što ga umara sunce koje se spustilo na ulice Zagreba za vrijeme mirnog dana kojeg su mnogi proveli u udobnosti svog doma, Siniša je u građevinskoj opremi morao odrađivati svoj posao po vrućim temperaturama koje su poharale metropolom.

-Teško je raditi, ali kada se mora, nema se izbora. Mnogi će iskorisiti produženi vikend, a neki od nas moraju raditi. Doslovno se kuham na građevini, uvjeti su iznimno teški, a ja cijeli život radim na baušteli. Ne stignem ni ljetovati, a silno priželjkujem godišnji odmor. Tko zna, možda ove godine odem na more, ali sve je skupo. Otkad je euro uveden, financijsko stanje ljudi je sve i gore, tako i nama koji radimo u ovoj branši. Možeš ići isključivo kući umjesto u restoran - rekao je.

Međutim nije sve završilo u negativnom tonu, Siniša se iznad svega veseli odlasku u svoj obiteljski dom kako bi proveo svoje vrijeme s djecom.

- Vruće je, tako je kako je, ovo je ništa što nas tek čeka, ali srećom sada ćemo uskoro kući, sutra nas čeka betonaža - rekao je i ugodnim tonom nas pozdravio.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Osim mnogobrojnih stanovnika koji su odlučili opušteno provesti još jedan vrući ljetni dan, neki od studenata nisu imali tu priliku, već su unatoč vremenskim prilikama morali biti na radnom mjestu. U takvoj situaciji našli su se i radnici koji rade na Asian Street Food Festivalu koji je mnoge ove godine očarao.

- Imamo mali ventilator, ugrije se i kućica, ali sve je to rezultat ovakvih naglih vremenskih promjena. Za nas nema odmora, uvijek radimo, evo sada već 40 dana u komadu, danas nije tolika gužva jer je dosta ljudi spojilo vikend, ali bude dana kada nemamo praznog hoda - rekli su Lorena i Marko koji studiraju pravo i građevinu.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Zrinjevac je u podnevnim satima također bio prazan, ljetno vrijeme kao da je otjeralo građane iz metropole te još jednom potvrdilo činjenicu nesnosnih gužvi koje se stvaraju na autocestama. Šetajući parkom susreli smo i dva zaštitara koji su predah pokušali pronaći u rijetko prisutnom hladu, na klupi ispod drveta. Neki borave na radnom zadatku od šest ujutro, a neki su došli u podne. Jedan od njih je i Danijel koji je ove godine maturirao.

- Evo jako je vruće, naravno da nam nedostaje hlada, da sam zaboravio bocu vode mislim da bi mi ozbiljno došlo loše. Lakše je raditi kroz rano jutro ili navečer s obzirom na to da u tom vremenskom periodu nema sunca. Međutim, jučer je bilo još gore, danas je čak izdržljivo. Za vrijeme praznika, odnosno odmora od učenja, imam dosta slobodnog vremena, pa bolje da radim, da produktivno iskoristim vrijeme - rekao je budući brucoš. Njegov stariji kolega radi već dugi niz godina, a kako tvrdi, na sve vremenske uvjete se navikao.

- Policija, zaštitari, novinari, a i mnogi drugi moraju biti spremni raditi u svim uvjetima, bez obzira kakvo je stanje na terenu. To čovjek jednostavno treba prihvatiti. Mnogo ljudi fali u našem zanimanju, ljudi sele, a plaće su iste, baš kao i naš standard. Nama starijima je prije lakše bilo raditi i radi forme, lakše smo podnosili različite uvjete, ali u jednom trenutku i takav tempo ti pomalo postane naporan - rekao je Danijelov kolega.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

U obližnjem kafiću u centru Zagrebu susreli smo i Dominika Bačurinu koji radi kao dostavljač pića te kojeg nesnosne visoke temperature pogađaju kao i mnoge njegove kolege s kojima suosjeća.

- Dostavljamo pića, a vrijeme je neizdrživo. Kao što vidite, preznojavamo se, tko zna kakvo nas vrijeme još čeka, Oko jedan, dva sata je najgore, međutim ne smijemo se žaliti, inače kako bismo radili. Na poslu uglavnom budem do pet, šest sati popodne. Doslovce jedva čekam odmoriti malo, u mislima mi je more i kako negdje odmaram na plaži. To mi je trenutno glavna asocijacija, ali i misao vodilja - rekao je Dominik koji ne može dočekati godišnji odmor u Dalmaciji.