Visoki upravni sud treba biti nadležan za odluke o izuzeću

Posljednjih tjedana u Hrvatskoj traje prava mala potraga za tijelom koje je nadležno odlučiti o izuzeću predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataše Novaković, a izbjegavanje HDZ-a da otvori raspravu na saborskim odborima za SDP je jasno da im je želja da povjerenstvo ne donese nikakvu odluku o Andreju Plenkoviću i njegovoj ulozi u pisanju lex Agrokora.

- Želja da to traje još neko vrijeme predstavlja udar na povjerenstvo, po istom scenariju kao na slična ostala neovisna tijela koja HDZ malo pomalo pokušava preuzeti. Dolazimo do onoga što se zove hadezeizacija institucija - kazao je Arsen Bauk (SDP).

SDP je u saborsku proceduru uputio izmjene Zakona o sprječavanju sukova interesa, prema kojem bi o izuzeću predsjednice ili članova Povjerenstva odlučivao Visoki upravi sud.

- U sadašnjoj situaciji smo očito prepušteni slučaju, a država koja je prepuštena slučaju, kao što znamo jest slučajna država. Ovaj zakon je otpor prema tome, ali i prema predsjedniku Vlade - poručio je Bauk.

Njegov stranački kolega Peđa Grbin podsjetio je da je premijer pravnim manevrom onemogućava povjerenstvo da okonča slučaj, ali i da je HDZ do sada odbio sva njihova rješenja. kako u budućnosti ne bi bilo dvojbe oko SDP predlaže da tri suca Visokog upravnog suda o izuzeću mora odlučiti u roku od osam dana, a sve kako bi se onemogućilo odugovlačenje. Iz HDZ-a kukaju da bi konačnu riječ trebao imati Ustavni sud, kaže Grbin napominjući kako sud to neće napraviti sam već mu se mora netko obratiti, a to mogu Odbor za Ustav ili premijer, koji ima primarno ovlaštenje.

Ako im SDP-ov prijedlog nije prihvatljiv, Grbin je pozvao vladajuće da se zbroje i predlože nešto, jer sve ovo što trenutno rade je, ističe, odugovlačenje. Upitan očekuje li podršku vladajućih , Bauk odgovara:

- Kad bih staviti novce na nešto rekao bih da neće. Oni žele odugovlačiti i da se to ne riješi. Ovo je jedno tjeranje na čistac, možda sljedeći put predložimo da o izuzeću odlučuje Predsjedništvo HDZ-a - zaključio je Bauk.