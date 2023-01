Vitez Reiner hvali Bačića: On će ubrzati obnovu, ima iskustvo

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) rekao je kako je uvjeren da će novi ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić ubrzati proces obnove nakon potresa istaknuvši da oporba oko smjene dvaju ministara namjerno "stvara buru u čaši vode".

Duboko sam uvjeren da će Bačić to itekako uspješno raditi. Tim više što ima veliko iskustvo - veliko političko, ali i stručno iskustvo. On je bio ministar graditeljstva i itekako dobro zna resor i poznaje sve probleme, rekao je Reiner je u izjavi novinarima u ime Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru.

Također, smatra da je Bačić svojim organizacijskim sposobnostima, pa i vođenjem saborskog Kluba HDZ-a, pokazao da će obnovu značajno ubrzati kako bi se većina obnove završila do kraja mandata ove Vlade.

Zamoljen za komentar smjene ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak, Reiner je ocijenio da je "nestalo povjerenja" između nje i premijera.

Uspoređujući premijera s izbornikom nogometne reprezentacije poručio je da je izbornik taj koji odlučuje sastav momčadi.

"Ako pobjeđuje, ako dobiva utakmicu za utakmicom, a Andrej Plenković dobiva utakmicu za utakmicom - onda taj izbornik ostaje", kazao je. No, kada bi imao više izgubljenih utakmica, ne bi ni izbornik ostao isti. No, on dobiva, poručio je. Stoga, smatra Reiner, treba imati povjerenje u Plenkovićev izbor jer je on - izbornik.

Habijan: Nema sukoba u HDZ-u

Na tvrdnju novinara da je potpredsjednik HDZ-a i član Predsjedništva Ivan Anušić bio protiv smjene Tramišak, rekao je da svatko od njih na sjednicama Predsjedništva može iskazati svoje mišljenje jer su oni Hrvatska demokratska zajednica u kojoj svatko donosi svoje odluke i stoji iza njih.

"Čini mi se da se namjerno bura u čaši vode, da se oko zamjene dva ministra sada stvara velika halabuka", kazao je. To, rekao je, stvara oporba stvarajući razne konstrukte koji služe prikrivanju nemoći oporbe koja, kako je ustvrdio, nema što za konkretno za predložiti niti je pridoniejla bilo kojem uspjehu ove vlade i saborske većine - ulasku u Schengen, izgradnji Pelješkog mosta, ulasku u europodručje i slično.

Napominjući da se ministri mijenjaju i u vladama drugih država, Reiner je kazao da se u niti jednoj državi oko toga ne radi takav problem kao kod nas.

Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan je, na novinarski upit, negirao da u HDZ-u ima pobune zbog smjene ministrice Tramišak.

"Nema nikakvih sukoba. HDZ je jedinstven", poručio je. I on smatra da premijer Plenković, kao i nogometni izbornik, ima pravo mijenjati "igrače". Naveo je i da je Anušić isto podržao izbor Branka Bačića za budućeg ministra.

