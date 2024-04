Vitezovi stigli braniti Hrvatsku: 'Od danas mi čuvamo nebo'

Vremenske prilike nisu bile najbolje, no vidjeti da te čeka ovoliko ljudi je jako lijep osjećaj. Osjećam ogroman ponos i hvala Bogu da smo stigli doma i u hrvatski zračni prostor, rekao je jedan od hrvatskih pilota Rafalea koji su u četvrtak stigli u Hrvatsku. Novinarima je ispričao kako je obuka, koja je trajala mjesecima bila izrazito zahtjevna. Ona se nastavlja svakim satom leta.

- Bilo je puno posla i odricanja no isplatilo se. Samo upravljanje ne razlikuje se nešto od drugih zrakoplova, no Rafale ima puno više snage, življi je. Taktičku sliku koju pruža bolja je od ostalih. Mladim pilotima bih, koji razmišljaju pridružiti se, poručio dobrodošli. Kad vidite sreću kod njih, meni je srce još veće - rekao je pilot. Naime, prvih šest od 12 sivih aviona, kodnog naziva Vitez, poletjelo je jučer iz zračne luke u francuskom Bordeauxu nešto prije 11 sati. Snimili su ih ondje fotoreporteri i dostavili našim kolegama iz Pixsella. Oko 12 sati ušli su u hrvatski zračni prostor na području Istarske županije i odmah stupili u kontakt s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe. Poslali su i poruku kako bi obilježili ovaj povijesni prelet.

- Upravo ulazimo u hrvatski zračni prostor koji će od danas biti još sigurniji. Hrvatski Rafale i hrvatski piloti su stigli kući! - rekao je jedan od pilota.

Iako je bilo najavljeno da će u formacijama po trojica prvo preletjeti nad zračnom lukom i vojarnom 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu, to je odgođeno zbog lošeg vremena, kišice i gustih oblaka. Odgođen je tako, na žalost brojnih građana, i nastup i pozdrav novima njihovih kolega iz Krila Oluje.

Zagreb: Rafalei stigli u Hrvatsku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako su stizali, jedan po jedan, rulali su pistom sve do vojarne gdje je bio pripremljen svečani s doček s više stotina uzvanika. Pozdravio ih je cijeli državni vrh, rukovali su se s pilotima, a do jednog zrakoplova pustili su predsjednika Zorana Milanovića kojeg su kamere snimile na ljestvama uz kokpit. Da se piloti osjećaju fenomenalno medijima je rekao premijer Andrej Plenković.

- Ostvarili smo san. Razgovarao sam i s pilotima i puno im je srce - rekao je kratko Plenković prije početka programa.

Pilotima su dali vremena da se pozdrave s obiteljima.

- Tata, ja sam te gledao na televiziji kako si letio avionom. Ja sam cijelo vrijeme gledao - govorio je dječak svom ocu pilotu. Maleni se nije odvajao od oca, kao i ostali koji nisu mogli dočekati da vide svoje heroje. Čim su krenuli prema hangaru gdje se održavala svečanost povodom dolaska šest borbenih aviona Rafaela, obitelj, posebice djeca su pohrlili u zagrljaje. U trenutku sreće bilo je i brojnih suza.

Zagreb: Rafalei stigli u Hrvatsku | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Kako mi je drago da te opet vidim - poručila je supruga jednog od vojnih pilota.

'Branit ćemo nebo'

Prvi se okupljenima obratio general bojnik Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

- Među nama su oni koji su najzaslužniji za ove avione koji će braniti naše nebo. Među nama su i branitelji koji su gradili Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i branili domovinu. Oni su vjerovali. Među nama su i najviši politički državnici, ali i vojni dužnosnici i domoljubi. Među nama nažalost nisu oni koji su poginuli za ovu zemlju - rekao je i zahvalio svima koji su zaslužni za dolazak Rafalea u Hrvatsku. Napomenuo je kako će zrakoplovci biti spremni ispuniti vjernost domovini.

Premijer Andrej Plenković je rekao da je danas veliki dan, za njega "možda i najjači u cilju jačanja Hrvatske vojske".

- Stječemo snagu odvraćanja kakvu do sada nismo imali, jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i to mijenja naš međunarodni položaj, pa i naše položaje u NATO-u i EU-u. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom projektu. Od početka smo ovo uspjeli dovesti do kraja - rekao je premijer. Zahvalio je i bivšem ministru obrane Damiru Krstičeviću.

- Nismo uspjeli u prvom pokušaju kada F-16 nije došao u Hrvatsku, ali naučili smo lekcije i krenuli u drugi proces koji su vodili admiral Hranj i moj predstojnik Frka Petešić, a zahvaljujem i bivšem ministru Banožiću - naveo je.

Okupljene je pozdravio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Cijelo je vrijeme prije toga sjedio između premijera i predsjednika republike koji su u lošim odnosima. Istaknuo je da je ovo najveća investicija u oružane snage od osnutka države.

Četvorica hrabrih

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je u svom govoru da su im svima srca puna ponosa.

- Želio bih podsjetiti na one ljude koji su prethodili ovome. Četiri hrabra čovjeka bili su prvi pripadnici našeg ratnog zrakoplovstva i napravili su preko 35 borbenih letova iznad Vukovara i istočne Slavonije s poljoprivrednim avionima. Improvizirali su sve, polijetali su po mraku, vraćali su se ujutro.

Nije ih JNA mogla srušiti sve do 2. prosinca 1991. kada su nedaleko Otoka srušeni i izgubili svoje živote. Oni su znali da ne mogu puno učiniti, ali da mogu moralno pomoći - rekao je Anušić i zahvalio premijeru Plenkoviću.

General pukovnik Tihomir Kundid, novoizabrani načelnik Glavnog stožera OSRH, rekao je da je u četvrtak počela nova era u ratnom zrakoplovstvu.

- Ovim zrakoplovima imamo pristup novoj vrhunskoj vojnoj tehnologiji. Borbeni avioni su simbol borbene moći, ali i sredstvo odvraćanja. U eri suvremenih ratova koji su prožeti visokom tehnologijom ratno zrakoplovstvo ima svoje posebno mjesto i ulogu. Hvala svima koji ste donijeli doprinos. Ovi zrakoplovi predstavljaju eksponencijalan skok borbene sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - rekao je Kundid.

Okupljenima se obratio i sam predsjednik i rekao da je ovo "lijep i velik dan za Hrvatsku".

- Dobili smo moderno zrakoplovstvo skoro najnovije tehnologije. Oni koji su na ovome radili napravili su dobar posao i na tome nema dileme. Ovo je prilike da se podsjetimo onih na koje je podsjetio Anušić, ekipu iz Čepina koja je prva branila hrvatsko nebo i pritom i ginula. Tu su i ljudi koji su u teškim vremenima uzeli ono što je naše, a to su zrakoplovi bivše JNA. Ti prvi momci bili su preteča ovih danas - rekao je predsjednik.

Podsjetio je na Rudolfa Perešina i ostale pilote koji su "dali čudo".

- Dužno smo im, kao i Danijelu Boroviću koji je preletio i prenio u Hrvatsku prvi borbeni zrakoplov u veljači 1992. iz Bihaća. Protiv tog čovjeka je i dalje na snazi optužnica za ratni zločin u Beogradu i dužni smo da se te stvari riješe. To je prošlost, a ovo je budućnost. Ove zrakoplove vidim kao jedan veliki buffet sa stola s kojeg mi ne možemo uzeti sve - dodao je predsjednik Milanović.