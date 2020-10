Vizek: Kroz nove mjere miriše priprema za budući lockdown

Na pitanja kada Hrvatska, ali i druge članice Europske unije, može najranije očekivati novac za pomoć iz EU-a, Vizek kaže da uredba kojom se regulira isplata novca iz Fonda za oporavak još uvijek nije donesena

<p>Ekonomska stručnjakinja <strong>Maruška Vizek </strong>komentirala je nove mjere koje je Vlada donijela za očuvanje radnih mjesta. Kaže da su one očekivani nastavak već donesenih mjera, piše <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ekonomska-strucnjakinja-maruska-vizek-objasnila-smije-li-se-sada-smanjivati-pdv-otkrila-je-i-koliki-pad-bdp-a-se-ocekuje---624913.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plan za spas bolnica </strong></p><p>Smatra da su 'donekle modificirane, i to na način da imamo određenu količinu stupnjevanja u tim mjerama'. Dodaje da se kroz nove mjere 'možda miriše i neka priprema za neki budući lockdown, ako bude bilo potrebe'.</p><p>Na pitanja kada Hrvatska, ali i druge članice Europske unije, može najranije očekivati novac za pomoć iz EU-a, Vizek kaže da uredba kojom se regulira isplata novca iz Fonda za oporavak još uvijek nije donesena.</p><p>- Ona se očekuje do kraja godine. Idealno je da taj prvi predujam od 10 posto koji moramo dobiti treba biti na proljeće - dodaje stručnjakinja.</p><h2>'Petljanje po PDV-u nije mudro'</h2><p>Na pitanje smije li u ovim okolnostima ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> popustiti pod pritiscima i smanjiti PDV-a te što bi se dogodilo da to učini, Vizek ističe da to nije dobar način.</p><p>- To je onda unilateralna mjera koja pomaže i onim poduzetnicima koji su nastradali, ali i onima koji nisu nastradali. Drugi problem je što je PDV naš najizdašniji fiskalni prihod i bilo kakvo petljanje po tome nije mudro iz pozicije fiskalne održivosti - objasnila je.</p><p>Smatra da je puno bolje 'ciljati poduzetnike koji su doista stradali i njima pomagati'.</p><h2>Dvoznamenkasti pad BDP-a</h2><p>Otkrila je i da se za treće tromjesječje očekuje godišnji pad BDP-a od 13 posto.</p><p>- To je i dlje bolje nego što je bilo u drugom tromjesečju. Tromjesečna stopa BDP-a je pozitivna, to je dobra vijest. Treba vidjeti što će biti u četvrtom tromjesečju da bi znali kakva će biti godina - rekla je i dodala da se povećavaju izgledi za dvoznamenkasti pad BDP-a.</p>