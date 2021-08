Sezona, turisti i rezervacija mjesta na plaži ručnicima. Problem koji je prisutan u većini mjesta na našoj obali - već od ranog jutra na plaži nema mjesta jer su posvuda položeni ručnici i rekviziti kojima ljudi večer prije osiguravaju svoje mjesto na pomorskom dobru.

- Platili smo parking 150 kuna u devet ujutro, da bi došli na plažu u Starigradu i vidjeli da nema mjesta jer su svi rezervirali mjesto ručnicima - priča nam čitateljica.

Ovako izgleda rezervacija cijele plaže u Starigradu Paklenici,u blizini kampa i hotela.

Ni u Splitu nema mjesta za roditelje s malom djecom

U Splitu na plaži ispod hotela Lav je ista situacija, hlad zauzet, a ljudi nema.

- Tu se svaki dan kupam, spustim se oko osam ujutro i svaki dan je ista stvar. Danas su to strani turisti koji su 'rezervirali' sav hlad, a njih nigdje nema. Nemam kud s djetetom, iznervirali su me jer to nije njihova plaža - komentira nam čitateljica iz Splita.

Ljudi si rezerviraju mjesta na plaži, a roditelji s malom djecom se nađu na suncu.

