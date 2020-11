Vjernici ljutiti: Radi zaljubljenog župnika sad i naš mora otići?

Varaždinski biskup premjestio je omiljenog župnika u Kalinovcu i Budrovcu brzo nakon što je iz Nedelišća otišao Ciglar

<p>Mi nikad ne preispitujemo biskupove odluke, ali mogu reći da iz Kalinovca i Budrovca odlazim teška srca te da me je odluka o premještaju pogodila kao grom iz vedra neba, rekao nam je emotivno velečasni <strong>Mladen Gorupić</strong>.</p><p>Teško mu je bilo sakriti i suzu. Po nalogu varaždinskog biskupa <strong>Bože Radoša </strong>on nakon 22 godine odlazi iz Kalinovca, te iz Budrovca nakon 27 godina, kako bi preuzeo službu u Sv. Martinu na Muri. Ovaj nenadani premještaj, kako za velečasnog, tako i za župljane, određen je tek tjedan dana nakon skandala u Nedelišću, gdje je omiljeni župnik<strong> Tihomir Ciglar </strong>(30) napustio službu zbog ljubavi.</p><p>Biskup Radoš u subotu oko 11 sati nazvao je Gorupića te mu priopćio svoju odluku. Svećenika iz Kalinovca je ta odluka zatekla jer se smjene i odlasci u druge župe događaju u kolovozu, a ova je stigla nepuna dva mjeseca uoči Božića. Šokirani su i mještani Kalinovca kojima je Gorupić biskupovu odluku priopćio u nedjelju na misi. I dok dio mještana nagađa kako biskupija ovim premještajem želi “pokriti” rupu zbog odlaska zaljubljenog župnika, vjernici ne žele prihvatiti odlazak velečasnog Gorupića.</p><p>U utorak su počeli prikupljati potpise na pismu kojim mole biskupa Radoša da još jednom preispita svoju odluku. Baš svi su nezadovoljni. Svećenik Gorupić “preporodio” je Kalinovac jer se, kažu nam, stopio s vjernicima i gotovo postao starosjedilac.</p><p>- Imala sam teških trenutaka u životu i kad sam se već vidjela na rubu potonuća, svećenik mi je prišao i rekao da dođem u crkvu na misu i družim se s ljudima. Poslušala sam ga i mogu vam reći da me njegov poziv ugodno iznenadio i uskoro se doista ostvarilo ono što mi je prilikom susreta rekao. To da ću se kroz druženje s ljudima u crkvi lakše prilagoditi i onima koji ne idu na svete mise - rekla nam je članica Crkvenog odbora, koja je tražila da ostane anonimna.</p><p>Sličnog su stava i drugi. No bilo kako bilo, ubrzo će se stanovnici Budrovca i Kalinovca morati pomiriti s tim da će im netko drugi voditi mise i vjeronauk u školi.</p><p>Iz Varaždinske biskupije nismo uspjeli dobiti komentar o premještaju omiljenog svećenika.</p>