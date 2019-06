'Vjerujem da ima mjesta za još rasterećenja plaća građanima'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić poručio je u subotu kako su, odlukom agencije Fitch o podizanju kreditnog rejtinga Hrvatske, naša zemlja i gospodarstvo dobili priznanje da smo pouzdan partner na međunarodnom financijskom tržištu.

"Prema Fitchu, Republika Hrvatska ušla je u investicijski kreditni rejting što zapravo znači da se naša zemlja, ali i sve pravne osobe iz RH, iz perspektive međunarodnih ulagača sagledavaju na jedan bolji način. RH, ali isto tako i naše gospodarstvo, povećanjem kreditnog rejtinga, jasno su dobili priznanje da su pouzdan partner na međunarodnom financijskom tržištu i to je nešto što nam apsolutno daje svima za pravo radovati se", rekao je Ćorić u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

Agencija Fitch podigla je u petak rejting Hrvatske za dugoročno zaduživanje u inozemnoj valuti u investicijsku kategoriju, iz 'BB+' u 'BBB-', uz pozitivne izglede.

Ćorić smatra kako naše gospodarstvo na taj način pokazuje zdraviju sliku što se u konačnici, pojasnio je, prelijeva i do najnižih razina. Drži i da će buduće zaduženje biti po nižim kamatnim stopama, što pretpostavlja niže kamate na dug, a što pretpostavlja onda i veća sredstva u proračunu za bilo koju vrstu izdataka te za daljnje porezno rasterećenje.

Ministar Ćorić potvrdio je, na pitanje novinara, i kako ima još mjesta za rasterećenje plaća. "Vjerujem da ima mjesta. U konačnici Ministarstvo financija i ministar Zdravko Marić su u posljednjih nekoliko godina pokazali da jednom razumnom fiskalnom politikom i poreznom politikom i rasterećenjem koje je prešlo sedam milijardi kuna posljednjih nekoliko godina, da smo potaknuli i potrošnju s jedne strane i s druge otvorili put investicijama te je u konačnici jedan lijep rezultat na bruto domaćem proizvodu", rekao je.

Analize izbornih rezultata HDZ-a još se rade

HDZ-ov ministar zaštite okoliša i energetike Ćorić je, upitan tko je kriv za to što je HDZ, umjesto očekivanih pet osvojio tek četiri mandata na izborima za Europski parlament, odgovorio kako se analize još rade. "Te analize će pokazati je li došlo do propusta", kazao je. Naveo je i da će, kada one budu gotove, biti raspravljene unutar stranke.