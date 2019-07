'Vjerujem da nisam opsovao, a ako i jesam, ja se ispričavam...'

Novinari su danas, uoči sjednice Užeg kabineta Vlade, ministricu Nadu Murganić upitali bi li ona voljela ostati ili otići iz Vlade.

- Kako god premijer odluči. Već sam vam to rekla, najviše ste mene to pitali. Volite vi mene malo... - nasmijala se ministrica.

Na upit novinara što to, ministar Čorić dovršio je rečenicu i kroz smijeh poručio "je....".

'Nisam opsovao'

Nakon sjednice, novinari su pred Banskim dvorima pitali ministra Tomislava Ćorića je li svjestan da je na ulazu u Vladu opsovao.

- Moram priznati da nisam. Razgovarao sam s Nadom i ona mi kaže da nisam ništa rekao. Čuo sam snimku koja je objavljena i ukoliko se to doista dogodilo, a vjerujem da nije, ja se ispričavam na neprimjerenom izrazu. No, čisto sumnjam, to nije izraz koji koristim - rekao je ministar.

Na pitanje da li mu se možda nesvjesno omaklo, upitao je novinare jesu li sigurni da je to njegov glas. Na opasku da je jedino on stajao s ministricom Murganić i da možda dogodio Freudovski lapsus, poručio je kako možda jest.

- Sumnjam, ali ako je to doista bilo tako, ponavljam, ja se ispričavam - rekao je.

A što je točno ministar Ćorić rekao, poslušajte u snimci: