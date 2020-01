'Vjerujem da u HDZ-u nema puno Plenkovićevih kritičara!'

Ne smatra to velik broj članstva, određeni članovi to govore jer misle da će time dobiti naklonost jednog broja članova i članica. Na izborima ćemo vidjeti koliko je to, rekao je Jandroković novinarima ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice nakon sastanka predsjednika parlamentarnih odbora za europske poslove država članica EU-a.

Poručio je kako on podržava Plenkovića i uvjeren je da će mu na izborima podrška biti velika, ali nije na njemu da o tome puno govori.

- Ja sam glavni tajnik, moja je zadaća osigurati da izborni proces bude transparentan i demokratski te da nema nikakvih prigovora. Učinit ću sve da tako i bude, kaže Jandroković.

Podsjetio je kako će se na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, osim predsjednika stranke, birati i njegov zamjenik te četiri potpredsjednika stranke.

- Treba pripremiti procedure, urediti popis članstva, cijeli proces mora biti demokratski. Želimo pokazati da smo snažni i demokratski, jer samo tako možemo biti atraktivni građanima i na parlamentarnim izborima, naglasio je Jandroković.

Dodao je kako se još nitko od mogućih kandidata nije jasno odredio da želi biti predsjednik HDZ-a. "Onaj tko će to htjeti morat će prikupiti dovoljan broj potpisa, i morat će izaći sa svojim program", rekao je.