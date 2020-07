Damir Stojić više nije studentski kapelan, ali postat će župnik...

<p>Zagrebački nadbiskup kardinal <strong>Josip Bozanić</strong> donio je, naime, odluku o razrješenjima i imenovanjima u Zagrebačkoj nadbiskupiji te je razriješio dosadašnjega glavnog urednika i vršitelja dužnosti direktora Glasa Koncila <strong>Ivana Miklenića</strong>, na njegovu vlastitu molbu s danom 31. kolovoza.</p><p>Među onima koji su ostali bez svoje pozicije našao se i poznati don<strong> Damir Stojić</strong>. Stojić je dosad obnašao ulogu studentskog kapelana na Sveučilištu u Zagrebu, no na njegovoj poziciji zamijenit će ga <strong>Mario Bobić</strong>. Stojić će pak biti župnik u župi Duha Svetoga u Zagrebu.</p><p>Stojić je poznat po nemalom broju kontroverznih izjava i odgovora na upite koje su mu postavljali studenti. </p><h2>'Spavanje u istom krevetu je ruski rulet'</h2><p>- Jedna žena je oca zatekla kako gleda pornografiju i masturbira dok je bila 8. razred. Mjesec dana nije govorila. Danas nema ni djecu zbog toga. Nitko od nas ne razmišlja kako naši grijesi utječu na nas, a još manje kako utječu na druge. Pornografija je problem i baš zato su se svi mediji i cijela javnost pobunili - ispričao je jednom prilikom sad već bivši studentski kapelan.</p><p>Na još jednom predavanju o pornografiji je pričao o ženi koja je izgubila menstruaciju nakon što je ulovila svog oca kako gleda porniće.</p><p>- Zaboravio sam reći, ona je i zanijemila - rekao je Stojić.</p><p><strong>Don Stojić</strong> hrvatskoj je javnosti poznato po čitavom nizu kontroverznih izjava u kojima se upušta o objašnjavanje seksualnosti, ali i dječje lektiri. Tako je jednom rekao kako bi zabranio Harryja Pottera. </p><p>Na portalu SPAS odgovarao je na brojne upite.</p><p>- Spavanje u istom krevetu je kao ruski rulet. Pitanje je vremena kad će se metak naći u cijevi pištolja i skroz razoriti čistoću. Možda je moguće da par nema spolne odnose do braka, ali već sam ulazak u krevet je grešan - poručuje don<strong> Stojić</strong>.</p><p>Njegov odgovor <strong>mladiću Luki</strong> iz 2018. godine na pitanje je li grijeh ako spava s djevojkom u istom krevetu proširio se društvenim mrežama.</p><p>- Moja djevojka i ja živimo u čistoći, no ima stvari za koje nismo sigurni krše li one našu čistoću. Je li grijeh ako ja prespavam kod nje ili ona kod mene, a da pritom spavamo u istom krevetu ali bez spolnih odnosa? - pitao je mladić don Stojića, koji na portalu SPAS odgovara na pitanja mladih o, između ostalog, odnosima prije braka, homoseksualnosti, samozadovoljavanju i slično.</p><p>Don Stojić, kao nekada <strong>Lastan</strong>, odgovara zabrinutom Luki kako je sretan što su on i djevojka odlučili živjeti čistoću, ali je i jako zabrinut jer su je stavili na kocku.</p><p>Voditelj ambulante za seksualne smetnje u bolnici Vrapče, dr. primarijus <strong>Goran Arbanas</strong>, ranije je istaknuo nema dokaza o tome da će suzdržavanje od seksa prije braka, kao ni seks prije braka, naštetiti kasnijem seksualnom životu para. </p><h2>'Ni zaručnici ne smiju u isti krevet'</h2><p>Zato praksa pokazuje da ljudi koji su prihvatili stroga religijska pravila imaju veliki osjećaj krivnje u svojem seksualnom životu. Primjerice, on je puno veći kod religioznih homoseksualaca nego gay ateista. Religiozne osobe ponekad odbijaju terapiju masturbiranjem ili korištenjem seksualnih igračaka pa se za njih traži alternativa, kaže doktor.</p><p><strong>Don Stojić o predbračnom dijeljenju postelje:</strong></p><p>Zajednički ulazak u krevet nije grešna prigoda, nego je samim time grijeh. I sve što se u njemu odvija je grešno.</p><p><strong>Odgovor Luki na pitanje smije li dijeliti krevet sa svojom djevojkom: </strong></p><p>Čak ni zaručnici ne bi smjeli spavati u istom krevetu. Vi ste tek momak i djevojka. Trebao bi pričekati brak. Sve ima svoje doba</p><p><strong>Stojić mladima preporučuje ‘hodanje’ bez poljubaca:</strong></p><p>Postelja nije zajednička prije braka, nego je silimo da takva bude. Budite savršeni.</p><p><strong>Don Stojić tumači nauk Crkve o homoseksualnosti:</strong></p><p>Homoseksualni čini ne mogu se opravdati. Spolnom činu zatvaraju dar života. Protive se naravnom zakonu</p><p><strong>Don Stojić na jedno od pitanja je li masturbacija grijeh:</strong></p><p>Spolni užitak je moralno neuredan kad se traži radi samoga sebe, izdvojeno od svrhovitosti rađanja</p>