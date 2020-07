Podsjetimo, mladi voza\u010d je zbog brzine izgubio nadzor te izletio na kanal i udario u\u00a0povi\u0161enje koje ga je odbacilo na obiteljsku\u00a0ku\u0107u nekih 10 metara od ceste. Jak udarac probudio je uku\u0107ane koji su prvi zvali hitnu pomo\u0107. Vatrogasci koji su stigli na mjesto doga\u0111aja zgrozili su se od u\u017easnog prizora.\u00a0Do 7 ujutro je trajala intervencija, saznajemo na terenu.\u00a0

- 19-godi\u0161nji voza\u010d je zbog prebrze vo\u017enje izgubio nadzor nad automobilom Audi \u0111akova\u010dkih registracijskih oznaka. Sletio je s kolnika i udario u obiteljsku ku\u0107u. Od siline udara, 19-godi\u0161nji voza\u010d, 18-godi\u0161nja suvoza\u010dica te 18-godi\u0161nji putnik i 20-godi\u0161nji putnik na stra\u017enjem sjedi\u0161tu poginuli su na mjestu prometne nesre\u0107e - ka\u017eu iz policije.

Husinec ka\u017ee da brzina, koliko se vidi po fotografiji nakon sudara, nije bila velika nego je za smrt mladih ljudi kriva \u010dvrsta prepreka.

- Krov se nije jako svinuo, a zadnji dio je ostao \u010ditav. Pretpostavljam da na zadnjem sjedalu putnici nisu bili vezani, jer gotovo sigurno bi pre\u017eivjeli da su bili. Ljudi nevezani na zadnjem sjedi\u0161tu predstavljaju opasnost, jer tijelima lome sjedala i povre\u0111uju putnike . Ako je i motor zavr\u0161io ispod sjedala, to je zbog konstrukcije vozila napravljeno da ne drobi sjedalo i putnike - objasnio je Husinec.\u00a0

- Na\u017ealost, svaki dan gledam takve prometne nesre\u0107e. Ljudi koji su straga vezani obi\u010dno ne pogibaju ve\u0107 prolaze sa slomljenim rebrima i udarcima. \u010ce\u0161\u0107e prolaze s lak\u0161im ozljedama, pogotovo u autu vi\u0161e srednje klase kao \u0161to je Audi A6 - rekao je.\u00a0

Vještak o stravičnoj nesreći: 'Mladi iza vjerojatno nisu bili vezani, inače bi preživjeli udar'

