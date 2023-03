Vještak za promet: 'Nije do znakova i ceste u Prapratnom, nego do vozača i navigacija'

Još jedan život odnijela je trajektna luka u Prapratnom, gdje je BMW s četvero putnika izletio u more u nedjelju oko 22.35 sati. Žena (45) na žalost nije uspjela izroniti. Vozač i drugo dvoje suputnika su se spasili. No kako je ovo drugi puta u osam mjeseci da je automobil završio u toj luci u moru, iako iz sasvim različitih razloga, pitali smo sudskog vještaka za promet Gorana Husineca je li ondje problem u prometnim znakovima i cesti ili u vozačima?

- Nije problem u znakovima i cesti, nego je problem u nepažnji i dekoncentraciji vozača. Kakva god signalizacija na cesti bila, vozač ne smije pogriješiti – smatra Goran Husinec.

Osobno se ne sjeća kada je zadnji puta vozio na relaciji prema trajektnoj luci Prapratno, no ističe da navigacija nikome ne smije biti glavna orijentacija.

- Navigacija nije precizan vodič. Ona je grubi vodič, a vozač mora pratiti znakove na cesti i trenutnu situaciju u prometu jer preko noći netko može maknuti i promijeniti znakove, mogu biti radovi na cesti ili nešto treće što navigacija ne prepoznaje – dodao je.

Otkriva nam kako je u svojoj praksi najviše susretao namjernih ulijetanja automobilom u more u nadi naplate kasko osiguranja.

- Općenito govoreći, u svojoj sam se praksi često susretao sa slučajevima gdje ljudi planski, namjerno ulijeću autima punom brzinom u more ne bi li naplatili kasko osiguranje. To su bili izuzetno fizički spremni pojedinci, toliko spremni na rizik da su to radili usred zime, ne bi li bili uvjerljiviji. Na obali ili u čamcu bi ih čekali pomagači. Omiljena luka im je bila u Zadru gdje je jedno vrijeme to zaista bilo učestalo – dodaje. Pojasnio je i kako takve otkriju.

- Obično su to bili već evidentirani pojedinci koje bi se na široko istražilo pa bi otkrili prevaru putem sadržaja mobitela, kao i preko automehaničarskih radionica s kojima su surađivali i gdje su nerijetko bili auti iste marke na čekanju za popravak. To je uigrana procedura kojoj se ulazi u trag – rekao je.

- Najveći je problem ako prije ulijetanja u more auto udari u nešto. Tada se otvaraju zračni jastuci i teško se itko može spasiti. Isto kao i ulijetanja u rijeke gdje se zapetljaju u travu i raslinje pod vodom. Ne možete otvoriti vrata automobila pod vodom niti razbiti prozor već se mogu otvoriti prozori i šiber i jedino tako se može isplivati. Morate znati da auti kada ulete u more ne 'padaju na kotače' pa je cijela situacija za vozača i suputnike doista teška. A veliku ulogu igra i fizička sprema pojedinca kao i plivačke sposobnosti – zaključio je Husinec.

