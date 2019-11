Drama u sudnici: Vještakinji je pozlilo kad je vidjela slike leša

U nastavku suđenja Smiljani Srnec (45) zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić (23) svjedočila je će dr. Andrina Kopjar. Vještak prof. dr. Josip Škavić nije došao. Ispričao je svoj nedolazak jer ima drugo ročište u isto vrijeme.

U 12 sati svjedoče Smiljanine ujne Nada i Draga Sabol.

Prvo su pročitali nalaz i mišljenje vještaka. Iz nalaza proizlazi da je tijelo skvrčeno na način da je presavijeno u području zdjelice te se glava nalazi uz stopala.

Zbog položaja tijela nije bilo moguće izmjeriti dimenzije tijela. Na tijelu žrtve Jasmine Dominić uočene su ozljede samo u predjelu glave.

Obducentica je u svom nalazu zaključila da se ozljede nalaze s lijeve strane glave i to krvni podljevi lijeve strane lice, rane razderotine glave u području usnog kuta i čeono, prijelom nosnih kostiju, lijeve jagodične kosti, lijeve gornje i donje čeljusti, krvni podljev mekog oglavka, mnogostruki prijelom svoda i baze lubanje s ozljedom mozga. Iznad lijevog oka u predjelu lijeve obrve nalazi se krvni podljev okruglasta oblika. Kao uzrok smrti obducent je naveo višestruki prijelom svoda i baze lubanje s ozljedom mozga. Izrađena je i fotodokumentacija obdukcije. Ozljede su nastale udarcima tupo-tvrdim predmetom.

Vještakinja navodi da ostaje kod svog nalaza i mišljenja.

Optužba: Osim povrede na lijevoj strani glave da li ste na tijelu konstatirali još neke povrede?

Ne.

Piše da je žrtva umrla uslijed višestrukog prijeloma lubanje s ozljedom mozga? Koliko je bilo prijeloma?

Ne može se točno razgraničiti koliko je prijeloma. Može se reći da je primila pet ili šest udaraca u glavu. Ispod krvnih podljeva se nalaze prijelomi. Kosti glave višestruko prelomljene, ne može se točno utvrditi koliko. One su nastale zaživotno, što se može zaključiti iz samih ozljeda i po tome što je u želucu nađena krv, što znači da je bila živa i gutala krv.

Koliko je bila živa?

Ne mogu se točno odrediti. Nekoliko minuta, do deset.

Branitelj: Koliko ste puta pregledavali tijelo?

Prisustvovala sam očevidu, no tad nisam mogla pregledati tijelo jer je bilo u zamrzivaču. Kasnije je tijelo prevezeno u Čakovec, no morali smo pričekati da se tijelo odmrzne.

Tko je bio prisutan?

Krim tehnika, državna odvjetnica i pomoćnik obducenta. Policija uvijek izuzme otiske prstiju, uzorci krvi i urina.DNA se obično uzima za vrijeme obdukcije.

Jesu li uzimani DNA uzorci s tijela?

Nisam uzimala briseve desne podlaktice. To je uzela policija. Ne sjećam se jesam li bila prisutna.

Spominjali ste dvije razderotine, jednu na usnu i čeono? Koji je ozbiljniji?

Ovaj čeono.

Koje truležne promjene na tijelu ste utvrdili?

U ovom slučaju bile truležne promjene prvog stupnja. One ne govore ništa o vremenu između smrti i pohranjivanja tijela.

Koliko krvi je žrtva izgubila od udaraca prije pohranjivanja u zamrzivač?

Ne mogu reći točno koliko, obilno je krvarila u svakom slučaju. Zgrušana krv bila po glavi, vratu i gornjem dijelu prsišta su . Žrtva nije dodirivala ozlijeđena mjesta zbog čega nije bilo krvi na rukama. Glava, kosa i lice prožeti krvlju, vrat i prsište uprljani krvlju. Teško je reći je li se slijevala, više su bile mrlje krvi.

Tijekom gledanja fotodokumentacije joj je pozlilo zbog čega je rasprava nakratko prekinuta. Dr. Kopjar zamolila da prekinu ispitivanje da nije u stanju nastaviti s izlaganjem pa će je ispitati zajedno s dr. Škavićem.

Smiljana je još uplakana dok je vode unutra, crvena je u licu i drhti joj usnica.

Svjedokinja Ivana Bačić, dipl ing. kemije utvrđivala je ima li na zaštitnoj gumi i plastičnim fragmentima sa škrinje ljepilo.

Iz kemijsko-fizikalnog nalaza i mišljenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" od 5. travnja 2019. godine proizlazi da se na plastičnim fragmentima i brtvi nalaze obilni tragovi sasušenog ljepila koji po kemijskom sastavu odgovara takozvanim trenutačnim ljepilima na osnovi cijanoakrilata.

Ostaje kod svog nalaza.

Optužba: Koliko jako to ljepilo zatvara poklopac od škrinje.

Karakteristika tih ljepila je da stvaraju jako čvrstu vezu između predmeta koji se spajaju. S vanjske strane u potpunosti bila brtva slijepljena s ostatkom škrinje.

Branitelj: Jeste li utvrđivali vrijeme kad je lijepljena?

Nisam i ne mogu.

Jeste li utvrđivali je li rezana brtva?

Nisu me to tražili, ali na uzorcima se vidi da je brtva bila kidana.

Možete li se izjasniti o količini?

Trebalo je zalijepiti 240x2 centimetara puta dva trebala je veća količina ljepila, nekoliko komada, ne mogu se izjasniti koliko točno.

Imaju li ta ljepila rok trajanja koliko drže?

Rok trajanja naveden na svakoj ambalaži, no on se primarno troši na to koliko dugo možete istisnuti ljepilo, a ne koliko drže. Karakteristika tih ljepila je da dugo drže.