"Vjerujem da je to samo vrh ledenog brijega, oni će otkazati svakome tko se ne slaže s njihovim mišljenjem. To je modus operandi Andreja Plenkovića i njegove vlade. Kada smo govorili o tome da je stožer ispolitiziran i da je političko tijelo, onda nitko nije vjerovao. Sada se možete i sami uvjeriti da samo oni koji su na tragu onoga što Plenković govori, jer on vjerojatno zna više o svemu pa tako i o upravljanju koronakrizom i samom virusu, tako da svi ti epidemiolozi mogu maknuti. Meni je žao ljudi", izjavio je Miroslav Škoro novinarima u Saboru.

Poruka je - ako ne mislite kao mi, isključit ćemo vas i tako to čine na svim razinama. To nije ništa novo i narod to zna, ali interesantno je da, iako to zna i vidi, i dalje glasuje za njih, kazao je.

"Oni cirkusiraju već duže vrijeme, ali sve dok su legitimno izabrani, to je modus operandi hrvatske države. Mi zbog toga predlažemo strukturnu promjenu izbornog zakona, a ne kozmetičku", istaknuo je.

"Kako bi rekla moja baba, 'waste of time'", komentirao je Škoro predstojeću rasprava o osnivanju istražnog povjerenstva o pravosudnim istragama jer se unaprijed zna ishod, odnosno, da će biti odbijeno njegovo osnivanje, kao i što će biti prihvaćeno izvješće o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH iako je manjkavo i ne valja.

"Ovo je sve samo jedan veliki igrokaz da se opravda ono što se zove parlamentarna demokracija u Hrvatskoj, a u njemu svjesno sudjelujem jer ga želim promijeniti na demokratski i institucionalni način, u vjeri da će građani na sljedećim izborima ukazati povjerenje onima za koje misle da mogu napraviti promjene", naglasio je Škoro.

Njegov stranački kolega Stipo Mlinarić osvrnuo se na puštanje dvojice osumnjičenika za zločin u Negoslavcima, kazavši da je prije dva mjeseca rekao da je uhićenje u Negoslavcima jeftini igrokaz HDZ-a i SDSS-a, "što se sada pokazalo točnim".

"Toga sam se nagledao u ovih 29 godina, to je modus operandi vladajućih – uhvatili su devet ljudi iz Negoslavaca, sutradan su odmah pustili sedmoricu, a sada i preostalu dvojicu", dodao je.

"Ne tvrdim da su ti ljudi koje su pustili krivi ni nevini, ja nisam Milorad Pupovac da dolazim u Negoslavce s ratnim gradonačelnikom Vojislavom Stanimirovićem i zastupnicom Draganom Jeckov dan poslije hapšenja i da govorim da su to nevini ljudi. Ako su pušteni, tko ih je uhapsio i kakvi su bili dokazi da ih se privede, tko je kriv što je uhvatio nevine ljude. Ili, ako su ih pustili, a krivi su, tko je kriv što su pustili ratne zločince", zapitao je Mlinarić.

Očekujte nova hapšenja prije 2. svibnja, obljetnice u Borovu Selu ili pred sljedeću 30. obljetnicu pada Vukovara. "Ali, budite sigurni da će ih pustiti kao što su pustili i ove u Negoslavcima", poručio je.

Škoro je ocijenio da mir kakav sada imamo je nepravedan i moramo raditi na tome da nastavimo živjeti zajedno, ali da taj mir bude pravedan.