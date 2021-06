Stanovništvu na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, Vlada je i za lipanj produžila otpis potraživanja i naknade za električnu energiju u procijenjenom ukupnom trošku od milijun kuna.

Uvjet je da su živjeli u stambenim objektima kojima je dodijeljena crvena ili žuta oznaka, odnosno da su im objekti neuporabljivi ili privremeno neuporabljivi i da se sada nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području ili na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima.

Financiranje najamnine do lipnja iduće godine

Vlada je produžila i odluku o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije i to do 17. lipnja iduće godine. A stranke kojima su izdana rješenja o financiranju najamnine ranijim odlukama, kojima je bilo propisano financiranje zamjenskog objekta do 1. ožujka iduće godine, ne moraju podnositi nove zahtjeve.