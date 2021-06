Što se tiče epidemiološke situacije, pozitivan trend se nastavlja, što je jako dobro za ukupnu zdravstvenu situaciju, za društveni život, gospodarsku aktivnost kao i za pripremu uspješne turističke sezone, poručio je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

Naglasio je kako je tjedni prosjek dnevnog broja potvrđenih slučajeva zaraze 11 puta manji nego prije sedam tjedana.

- Tjedni prosjek broja hospitaliziranih osoba, broja osoba na respiratoru i broja preminulih od virusa je pao na razinu koju smo imali sredinom listopada - istaknuo je, ali i dodao kako se ritam cijepljenja u posljednje vrijeme, nažalost, usporio i to ponajprije zbog smanjenog interesa ljudi da se cijepe.

- Danas imamo 40,8 posto cijepljenih odraslih osoba najmanje prvom dozom, iako smo osigurali dovoljno cjepiva da taj postotak bude znatno veći. Stoga još jednom apeliram na sve koji se još nisu cijepili da to učine i da ne oklijevaju - istaknuo je i poručio kako je to jedini način da se potpuno vratimo u normalan život i ukinemo preostale mjere.

- Jer već prva doza cjepiva učinkovito štiti od ozbiljnih oblika oboljenja. Ponavljam da je statistika neumoljiva - na 45 potvrđenih slučajeva, jedna osoba će, nažalost, preminuti u roku od dva tjedna - poručio je dodavši kako je to ogroman rizik.

- Znatno veći od rijetkih ozbiljnih nuspojava čiji je red veličine od jedan slučaj na 100.000 ili manji od toga. Dakle, cijepljenje je neusporedivo manji rizik od zaraze virusom, koji je već odnio više od 8100 života - istaknuo je.

Nemojmo dozvoliti da zemlje koje su bile znatno manje uspješne od nas u borbi s virusom danas budu uspješnije samo zato što se drugi sada više cijepe od nas, poručio je sugrađanima.

- Cijepljenjem ne štitimo samo zdravlje i živote, nego i naše gospodarstvo, a to znači da time štitimo svoje radno mjesto, svoja primanja, i slobodu i pravo na normalan društveni život. Ako ne postignemo 50 posto cijepljenih odraslih do kraja lipnja, nećemo moći ublažavati preostale mjere, što nikome nije u interesu. Ako to ne postignemo, nećemo imati uspješnu turističku sezonu, a to potencijalno znači dodatan gubitak za naše gospodarstvo onoliko koliko nas je već koštala pandemija - naglasio je premijer.

Podsjetio je da su Hrvatsku, uz pandemiju, pogodila i dva potresa, što je našu zemlju dodatno koštalo koliko i četiri pandemije.

- Dakle, ne treba nam povrh toga i loša turistička sezona. To sada odgovornost svih nas, osobito onih koji se još nisu cijepili da budu društveno odgovorni. Ovo je ispit zrelosti cijelog našeg društva - rekao je pa se posebno obratio mladima.

- Budite primjer drugima, budite odvažniji od svih, vjerujte u znanost, cijepite se, jer znam koliko su vam sva ova ograničenja teško pala - rekao je.

Podsjetio je na jučerašnji sastanak s udrugama za zaštitu od nasilja u obitelji na kojem su dogovorili izmjene Kaznenog zakona, a po kojima će se kazneno djelo „spolno uznemiravanje“ progoniti po službenoj dužnosti. Nadalje, uvest će se i novo kazneno djelo i sankcionirati tzv. „osvetničku pornografiju“, osnažiti postojeće sigurnosne mjere, snažnije zaštiti djecu i ranjive skupine, proširiti definiciju bliske osobe na intimne partnere te će se izmijeniti i Zakon o suzbijanju nasilja u obitelji.

- Pored izmjena Zakona i drugih mjera koje poduzimamo na ovom području želim podsjetiti da je prošli tjedan pokrenuta i medijska kampanja pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama i u obitelji“ - poručio je.

'Ne postoji HDZ-ovo pravosuđe'

Osvrnuo se i na uhićenje troje sudaca u Osijeku.

- U vremenu naše Vlade, pravosudna tijela svoj posao rade samostalno i neovisno. Čini mi se da to najviše muči predsjednika i oporbu. Činjenica da DORH pokreće postupke bez utjecaja politike, izbija im iz ruku argument da je HDZ kao vladajuća stranka korumpirana ili da štiti korupciju. Ta mantra je već niz godina srž njihove politike, a svaki postupak je potvrda da nisu u pravu - naglasio je dodavši kako je broj pokrenutih postupaka dokaz da nema privilegiranih.

- I da stranačka pripadnost ili položaj ne štiti ama baš nikoga od odgovornosti. Da je pravosuđe HDZ-ovo i da su ovi suci HDZ-ovi, kako tvrdi Milanović, je jednostavno laž. I sve teže je plasirati tu lažnu tezu o korupciju. Postupci koji se pokreći za mandata naše vlade znači samo jedno - ovo je vrijeme obračuna s korupcijom i naša je Vlada shvatila što su čije nadležnosti i ne traži od ravnatelja policije ili glavne državne odvjetnice da nas informira o izvidima koji su tajni. Da to svima bude jasno. Ne postoji tzv. HDZ-ovo pravosuđe. Ne postoji! Možda je bilo SDP-ovo - poručio je oštro premijer dodavši kako ulaženje u tajne izvide znači miješanje u rad pravosuđa i kršenje zakona.

- Ja kao predsjednik Vlade nemam razloga niti potreba niti bi niti ću ikoga štititi, a niti imam potrebu koristiti pravosuđe za obračun sa svojim protivnicima. I ne zanima nas protiv koga se vode postupci, samo da osobe kojima je dokazana krivnja budu kažnjene i to u primjerenom roku, da kazne za ze ljude budu takve da svatko u ovom društvu shvati da se korupcija ne isplati, a da je nasilje neprihvatljivo - rekao je.

Malo o Zlati Đurđević i Zoranu Milanoviću

Stav Vlade zemlje članice EU, dodao je, da suce treba birati Državno sudbeno vijeće, a ne politika.

- Ne želimo to jer to nije dobro za neovisnost pravosuđa. Kao što to primjerice želi predsjednikova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda (Zlata Đurđević, op.a). Jer ako će suce birati politika, onda pravosuđe neće biti neovisno, nemojmo imati nikakvih iluzija, pripadat će onoj stranci koja je na vlasti - naglasio je dodavši kako predsjednik Zoran Milanović govori lažne, netočne i izmišljene rečenice.

- I tome ćemo se suprotstaviti vrlo čvrsto i vrlo jasno. Ovo jučerašnje privođenje troje sudaca, naravno da nije dobro u pogledu činjenice da je riječ o ljudima za koje se traže najveći etički i moralni standardi, jer su to ljudi koji bi nas trebali štititi od onih koji krše zakone. No, činjenica je da korupcija postoji u svim segmentima društva pa tako i u pravosuđu. Mi možemo najoštrije osuditi takve pojave i apelirati na pravosudna tijela da se ovaj slučaj riješi u što kraćem roku, bitno je da što prije saznamo istinu. Ponavljam još jednom - ne korupciji i ne nasilju i ne mantrama o korumpiranom HDZ-u i utjecaju Vlade na pravosuđe. To ne dolazi u obzir jer to nije istina - naglasio je.

Poručio je i svojim ministrima da svaki put reagiraju na takve izjave i etikete.

- Jer nije nebitno kakvu reputaciju imamo i iza kojih vrijednosti stojimo - zaključio je Plenković u svom 17-minutnom uvodnom govoru.