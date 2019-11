'Vlada će vrlo brzo poduzeti korake da se štrajk zaustavi!'

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović poručio je kako je iznenađen odbijenicom prosvjetara jer je, kako kaže, ponuda Vlade bila konstruktivna i kvalitetna.

Najavio kako će se još danas sastati sa sindikatima, no nije htio otkriti hoće li na stolu biti razgovori o koeficijentima.

- Odbijenica je vrlo visoka, iznenadilo me toliko odbijanje konstruktivne i kvalitetne ponude Vlade. Njome smo nadmašili financijska očekivanja, sada se radi o teškoj situaciji koja zahtjeva dodatnu pažnju u dijalogu sa sindikatima - rekao je Aladrović novinarima nakon potpisivanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za državne službe.

Ocijenio je kako situacija u kojoj su prosvjetni radnici odbili ponudu Vlade za povećanjem dodataka na plaću od 3+1+1 posto, uz rast osnovice od 6,12 posto za sve u javnim službama, nije logična ni racionalna.

Sindikalni čelnici su u pregovorima tražili povećanje koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto, radi zadovoljenja materijalnog statusa učitelja i nastavnika, a Vlada im je to i ponudila, ali u drugačijem obliku, tvrdi ministar.

- Mi smo na druge načine ponudili zadovoljenje materijalnog statusa prosvjetnih radnika. Mi im sada nudimo 80 posto početnog zahtjeva, plus povećanje kroz kolektivni ugovor, no došlo je do odbijanja. Ovdje imamo puno dublji i puno veći problem od samog koeficijenta, osnovice i dodatka - kazao je Aladrović.

Poručio je kako u ovom trenutku jedino može reći da će Vlada "vrlo brzo poduzeti korake da se ovo zaustavi, iz jednostavnog razloga da se učenici vrate u školske klupe". (kt)

