Vlada daje odobrenje HEP-u za zaduženje do milijardu eura za osiguranje nabave energenata

Vlada je odobrila Hrvatskoj elektroprivredi kreditno zaduženje do ukupno jedne milijarde eura - u iznosu od 600 milijuna eura za financiranje nabavke električne energije, plina, ugljena i toplinske energije te od 400 milijuna eura za kupnju plina koji će HEP utisnuti u podzemno skladište plina Okoli. HEP je dužan osigurati 270,83 milijuna prostornih metara plina i utisnuti ga u podzemno skladište plina Okoli.

- Uslijed ruske agresije na Ukrajinu i velikog povećanja cijena energenata od iznimne je važnosti osigurati nesmetan opskrbu energentima za naša kućanstva, za naše ljude i naše gospodarstvo - istaknuo je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

'S tim iznosom HEP može u svakom trenutku reagirati da sigurnost opskrbe energentima ne dođe u pitanje'

S tim iznosom, dodao je, HEP može u svakom trenutku reagirati da sigurnost opskrbe energentima ne dođe u pitanje.

Država će prema današnjoj vladinoj odluci izdati državna jamstva HEP-u za oba kredita, a u državnom proračunu osigurat će se sredstva HEP-u za pokrivanje razlike između nabavne i tržišne prodajne cijene plina.

Plinom iz Okolija će prema vladinoj odluci raspolagati HEP, sukladno nalozima Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.

Odluku kojom se državi omogućuje punjenje podzemnog skladišta plina Okoli ako to ne učine zakupci, koji pak to zasad kao i drugdje u Europi ne čine jer im se trenutno ne isplati zbog visoke nabavne cijene plina, vlada je donijela još krajem travnja. Riječ je o Odluci o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske. Donesena je na temelju Plana intervencije, u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom. Kao dio toga plana, a s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu, osnovan je krizni tim za praćenje sigurnosti opskrbe plinom.

Krizni tim je naložio da se skladišni kapaciteti moraju zapuniti sukladno krivulji punjenja do razine minimalne zapunjenosti skladišta PSP Okoli od 90 posto na početku ogrjevne sezone, do 1. studenog 2022. godine.

Zakupci skladišnih kapaciteta dužni su kapacitete koje imaju ugovorene zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 posto kapaciteta, do 1. rujna 68 posto, 1. listopada 74 posto i do 1. studenog 90 posto kapaciteta.

- Trećinu će zapuniti postojeća poduzeća koja imaju u zakupu, ostatak će zapuniti HEP - rekao je Filipović.

U ponedjeljak izvanredna sjednica Vlade zbog cijena goriva

Govoreći o cijenama naftnih derivata za sljedeći tjedan, Filipović je rekao kako će se to znati sutra te da će u ponedjeljak Vlada održati izvanrednu sjednicu.

- Sutra ćemo imati konkretan izračun, nema smisla govoriti o nekim predikcijama. U ponedjeljak ćemo imati sjednicu Vlade i ići ćemo, kao i uvijek, na način da to bude in favorem svim našim sugrađanima. Što se tiče inflatornih udara, očekujemo da svi sudjeluju u tom procesu i da gospodarski subjekti u određenoj mjeri pridonesu cijeloj toj situaciji na način da imaju razumijevanja - poručio je.

Na pitanje zna li koliko trenutno HEP-ovih agregata u hidroelektranama nije u funkciji, Filipović je poručio da je to pitanje za HEP.

Upitan ako HEP ode do maksimuma s ovim zaduženjima kako će to utjecati na njihovo poslovanje i može li HEP to podnijeti, ministar poručuje kako se HEP-om upravlja odgovorno.

- HEP u ovoj situaciji i ovoj krizi treba na svoja leđa uzeti dio tereta ove situacije, koja nikome u Europi nije ugodna i HEP i druge državne tvrtke su tu kako bi pomogle našim sugrađanima - rekao je.

