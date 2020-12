Vlada demantirala izbacivanje: 'Frka ih je nazvao i rekao im da je povjerenje sada narušeno'

Iz Vlade su poručili kako je Zvonimir Frka-Petešić kontaktirao petero članova, od kojih se dvoje nisu odazvali pozivu, kako bi im rekao da je međusobno povjerenje narušeno zbog apela

<p>Vlada je u ponedjeljak navečer opovrgnula navode da je petero znanstvenika izbačeno iz Znanstvenog savjeta. </p><p>- Predsjednik Vlade nije donio takvu odluku. Zahvaljujemo onim članovima Znanstvenog savjeta koji su ovu netočnu informaciju prenijeli medijima. To je sigurno bio ,,epidemiološki”, a ne politički potez - poručuju. </p><p>- Predstojnik ureda predsjednika Vlade <strong>Zvonimir Frka-Petešić</strong> kontaktirao je danas gospodina Kolarića, gospođu Ambriović-Ristov i gospodina Bana, dok gospodin Rudan i gospođa Klepac nisu uzvratili poziv. Rekao im je da je međusobno povjerenje narušeno i da suradnja, koja je i dosad bila na dobrovoljnoj bazi, nema smisla ako pojedini članova Znanstvenog savjeta u subotu poslijepodne obave višesatne razgovore s njime o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i restriktivnim mjerama. Potom, bez ikakve prethodne najave, u nedjelju prijepodne upućuju apel hrvatskoj javnosti, koji po sadržaju to nije, i kojim se neskriveno proziva Vladu i Stožer civilne zaštite, i to bez navođenja ikakvih konkretnih prijedloga o mjerama koje treba poduzeti u borbi protiv COVID-19 i iznose političke optužbe - kažu iz Vlade. </p><p>Poručili su kako od početka epidemije transparentno upravljaju krizom tako da je javnost o svemu informirana. </p><p>- Uvažavamo i slušamo struku u cijeloj njenoj širini s nerijetko oprečnim stavovima, i kroz konzultacije sa Znanstvenim savjetom u njegovoj interdisciplinarnosti i kroz rad Stožera civilne zaštite RH. To ćemo činiti i dalje, uvažavajući i različita mišljenja epidemiologa i znanstvenika. No podsjećamo, Znanstveni savjet savjetuje, a Stožer stručno razmatra te i druge, ne-epidemiološke parametre i saznanja, te predlaže mjere, a Vlada odlučuje i provodi ih, za što ima odgovornost i demokratski legitimitet - tvrde. </p>