<p>Vlada je na zatvorenome dijelu 12. sjednice imenovala zamjenicima predstavnika Vlade RH u Gospodarsko-socijalno vijeće, s danom 1. listopada: Natašu Mikuš Žigman, Sanjina Rukavinu, dr.sc. Ivanu Franić, Šimu Erlića, Antu Matijevića i Dražena Opalića. </p><p>Državnim službenicima u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprava u tom ministarstvu do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja uprave, a najduže do šest mjeseci.</p><p>Tako je dr.sc. Nina Perko ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave pomorstva, a Krešo Antonović za obavljanje poslova ravnatelja Uprave zračnog prometa. Ovlaštenje je dano i Damiru Šoštariću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za EU fondove i strateško planiranje, a Melita Štrbić ovlaštena je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za proračun i financije.</p><p>Državnom službeniku dr.sc. Hrvoju Meštriću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, stoji u priopćenju.</p><p>Članovi Vlade usmeno su izvješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.</p><p>Prihvaćeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.</p>