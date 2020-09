'Zakon o obnovi je kvalitetan, implementirat ćemo sugestije'

<p>Ministar graditeljstva<strong> Darko Horvat</strong> rekao je u srijedu da je na prvoj sjednici Stručnog savjeta za obnovu došlo do konsenzusa struke oko kvalitete Zakona o obnovi te je izrazio uvjerenje da će velik dio sugestija implementirati u prvi program mjera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potres u Zagrebu</strong></p><p>"Struka je u gotovo dva i pol sata iznosila svoje viđenje modaliteta obnove potresom oštećenih zgrada i moram priznati da je rijetko kada u mojoj političkoj karijeri viđena tolika doza konsenzusa na jednoj prvoj takvoj sjednici", izvijestio je Horvat nakon sjednice. </p><p>Struka - financijska, pravna, građevinska, inženjerska, arhitektonska, konstatirala je da je Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kvalitetan dokument koji treba doraditi i u njega unijeti specifičnosti svake pojedinačne struke. </p><p>Horvat je dodao da će u sljedećih pet dana dati priliku svima koji u tom procesu pomažu da se pisanim putem očituju na taj dokument. Također, izrazio je uvjerenje da će velik dio sugestija implementirati u prvi program mjera. </p><p>Dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić istaknuo je da program mjera mora biti precizan i jasan kako bi svaki vlasnik koji ima oštećenu nekretninu znao što može očekivati i koji su koraci u tom postupku. </p><p>Isto tako, struka je rekla da glavni aspekt mora biti posvećen projektnoj dokumentaciji jer će o kvaliteti projektne dokumentacije ovisiti i kvaliteta obnove. Ukazali su i na sve dosadašnje aktivnosti koje su se dogodile prije donošenja Zakona, odnosno obnove škola, fakulteta i drugih javnih ustanova.</p><p>"Bilo bi dobro da se svi ti radovi, koji su do sada napravljeni, potkrijepe elaboratima, odnosno detaljnim pregledima, kako bi projektanti koji će kasnije ući u sustave obnove takvih zgrada imali sliku onoga što se dogodilo i ranije", rekao je Lakušić.</p><p><strong>Matković: Prvo obnoviti stanove građana</strong></p><p>Kako bi program mjera bio životan i provediv, potrebno je prvo obnavljati stanovanje i osigurati povratak građana u domove, a zatim se posvetiti javnim zgradama, naveo je predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomil Matković. </p><p>Nakon toga, Matković smatra da treba težiti unaprjeđenju stanja u prostoru, odnosno da Zakon, iako je rekao da će pretežno raditi konstruktivnu obnovu, mora poticati unaprjeđenje i cjelovitu obnovu tih zgrada, neovisno o tome čiji je to trošak.</p><p>"Svaki suvlasnik zgrade, prostora mora biti svjestan i onih daljnjih činjenica kako zadovoljiti sve one temeljne zahtjeve za građevinu koji nisu samo konstrukcija i tek tada ćemo moći govoriti o stvarnom unaprjeđenju fonda zgrada", rekao je Matković, dodavši da se zatim treba posvetiti urbanističkom unaprjeđenju Grada.</p><p>Predsjednica Hrvatska komora inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec izvijestila je da su inženjeri volonteri ukupno pregledali i definirali uporabljivost 25.000 zgrada te se od samog početka uključili u izradu smjernica novog Zakona o obnovi te izradu tehničkog propisa.</p><p>Tehničkim propisom su definirane četiri razine obnove, a svakom tom razinom, izradom građevinskog projekta obnove zgrade će se sve kategorije zgrada, od višestambenih do javnih, obnoviti tako da će se pojačati njihova potresna otpornost. </p><p>Vlada je osnovala Stručni savjet za obnovu temeljem Zakona o obnovi koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 11. rujna, a obavljat će savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi Zakona o obnovi. </p>