Vlada kritizirala Tomaševića zbog skuplje vode, on kaže: 'Ja sam taj koji je ujutro na Selskoj'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević danas je sudjelovao na obilježavanju 102. obljetnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a nakon toga obratio se i medijima i komentirao aktualna poskupljenja u gradu Zagrebu te 'packu' koju je dobio od Vlade.

- Cijene sigurno neće stupit na snagu 1. siječnja. Pokušat ćemo apsorbirati to povećanje - rekao je Tomašević o najavljenom poskupljenju vode.

- Za četvrtinu će sigurno biti smanjeno povećanje cijena, a sada ćemo vidjeti što još možemo učiniti da apsorbiramo ove gubitke i vidjeti kako možemo dati svoj doprinos da još više apsorbiramo taj teret ali, ponavljam, povećanje cijena je neminovno da dođe do investicija - naglasio je Tomašević, prenosi Net.hr.

Ministar Davor Filipović prigovorio je kako bi Zagreb trebao više koristiti EU fondove.

- Vladine mjere direktno su doprinijele da ne dođe do puno većeg poskupljenja vode međutim, to su bile cijene za električnu energiju. Tri četvrtine poskupljenja je za investiciju. Vladina je odgovornost da se bori s inflacijom, ali ja sam odgovoran za komunalnu infrastrukturu. Ja sam taj koji u pet ujutro ide na križanju Selske gdje je pukla cjev, to je moja odgovornost i svima je jasno da su potrebne investicije - odgovorio je na to Tomašević.

- Pozdravljam odluku Vlade, automatski to znači da ćemo eliminirati četvrtinu poskupljenja i da ga što više odgodimo međutim, nužno je da dođe do poskupljenja - dodao je Tomašević.

- U kojem gradu u Hrvatskoj je bilo toliko pucanja cijevi? Koristit ćemo fondove, ali to neće biti dovoljno - poručio je Tomašević.

Rekao je da je sa ministrom Filipovićem razgovarao nakon sjednice Vlade te ponovio da će odgoditi poskupljenje, ali da je ono neizbježno jer nema veze s inflacijom već s 'neodrživim stanjem' infrastrukture. Ponovio je da je potrebno uložiti 'minimalno četiri Maksimirska stadiona pod zemljom' te da vlast prije njega to nije napravila.

- Neću raditi demagoški potez da ću odgoditi problem na sljedećeg gradonačelnika - zaključio je Tomašević.

