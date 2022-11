Tomašević o skupljoj vodi za Zagreb: Dio od toga će ići na investicije, cijevi su zastarjele

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su u Gradskoj upravi redovitu konferenciju za novinare.

Tomašević će komentirati i poskupljenja u Zagrebu koje je najavio u ponedjeljak Zagrebački holding.

Zagrebački gradonačelnik se prvo osvrnuo na Advent i na gledanje utakmica na javnim površina.

- Interes će biti sve veći, vjerujem da će Hrvatska proći. Uz Europski trg bit će i novih lokacija. Obećao sam na konferenciji za medije na otvaranju Adventa - novogodišnji program. Nismo to htjeli raditi tada, pa da i tu razjasnim. Doček na Trgu bana Jelačića će početi u 19 sati s DJ-evima, a u 21 počinju izvođači. Nakon toga će biti koncert zagrebačkog benda Pips Chips i Videoclips, a zadnji će biti koncert benda Nipplepeople - poručio je Tomašević.

Što se tiče poskupljenja, Tomašević je rekao da nije poskupila niti jedna komunalna usluga otkako su na vlasti, unatoč situaciji u poduzećima.

- Kroz različite procese su napravljene dodatne uštede. Više od godinu dana niti jedna komunalna usluga nije poskupila, i unatoč situaciji i unatoč inflaciji nije bilo poskupljenja. No, dalje se više to ne može rješavati kroz uštede i nužna su poskupljenja. Kada govorimo o parkingu, to je korekcija od 5 posto, isključivo u garažama u centru grada. Samo će se izjednačiti cijene na 12 kuna po satu, koliko su i nad zemljom, a i dalje će biti jeftinije od privatnih garaža - rekao je.

Što se tiče cijena vode, Tomašević je rekao kako u poslovanju postoje operativni gubici.

- Vi znate koliko su cijene građevinskih radova otišle u nebo, međutim u ovom poskupljenju vode od otprilike 20 posto, trećina će ići u investicije. Mreža je neadekvatna, u nju se nije investiralo, imamo 3500 kilometara vodoopskrbne mreže, 2200 kilometara za odvodnju. U isto vrijeme, 50 posto curi vode iz vodovodnih cijevi. Ono što se isto mijenja od 1. siječnja je novi regulatorni okvir prema kojem će vodovodi plaćati po količini isporučene vode samim korisnicima. Zašto se to radi? Zato da se stimulira da se ulaže u mrežu - rekao je.

Istaknuo je kako će u vodooprskbu i odvodnju biti uloženo dvije milijarde kuna.

- To su četiri nova maksimirska stadiona ili četiri nove žičare. To će biti uloženo kako ne bi dalje pucale i kako ne bi imali gubitke. Da bi se ta sredstva povukla iz EU fondova, mora se sufinancirati s 30 posto. Zato idu poskupljenja - rekao je.

Na pitanje kada će se vidjeti efekt investicija, Tomašević je rekao kako se radi o ogromnom projektu.

- To se ne vidi, ali se osjeti kada pukne cijev ili kada vam 50 posto vode curi iz cijevi. Nema europskih metropola kojima se to događa. S ovime bismo se približili prosjeku, to su konkretni ciljevi. S druge strane imamo i proširenje mreže, imamo građane koji nemaju javnu vodoopskrbu - pojasnio je.

- Dio od ovih 2 milijarde kuna investicija ići će u proširenje vodovodne mreže kako građani ne bi imali bunare i kako bi se prispojili na gradsku kanalizaciju - odgovorio je na pitanje novinarke o naseljima koja još nemaju pitku vode.

Svjestan je da će restrukturiranje vodooprskrbe sigurno trajati i desetljećima, ali smatra da netko to mora početi raditi.

- Išli smo u mukotrpan proces. Radilo se sve što se može da se naprave interne uštede, a tek sad dolazi do korekcije cijena zbog pritiska inflacije - zaključio je Tomašević.

