Vlada i Stožer svakodnevno prate razvoj situacije s novom varijantom, koja se, kao što vidimo, rasplamsava. Sadašnja cjepiva, to je očito, su takva da bi trebali primiti treću dozu, poručio je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade govoreći o epidemiološkoj situaciji.

Naglasio je kako se broj slučajeva zaraženih s varijantom omikron, prema preliminarnim podacima, udvostručuje svakih 2 do 3 dana.

- To je znatno brže nego kod dosadašnje varijante virusa, Delte, gdje se broj zaraženih udvostručava svakih 10 do 12 dana - rekao je.

Zato poziva sve da se cijepe i prime treću dozu.

- Postoje naznake da je ovaj soj manje virulentan od drugih, ali to ćemo još vidjeti. Zaraza se nešto brže širi u Dalmaciji. Danas imamo nešto veći broj nego proteklih tjedana - dodao je i pozvao sve na cijepljenje.

Uoči blagdana pozvao je na razuman i oprezan pristup da se zaraza ne proširi.

Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je kako bilježimo blagi pad novozaraženih, ali visoki broj necijepljenih u bolnicama.

- Otkako smo uveli Covid potvrde do sada je na brzom antigenskom testiranju detektirano 11.515 pozitivnih osoba - istaknuo je dodavši kako nam je stigao i novi lijek koji će se primjenjivati u bolnicama kod lakših slučajeva, a koji imaju veliki rizik od težeg ishoda.

Istaknuo je i kako je EMA donijela preporuku o uvjetnom odobravanju cjepiva Novavax, kojeg je Hrvatska naručila u 198.000 doza, a koje bi trebale doći početkom veljače.

Ministar i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović najavio je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata i manifestacija iznimno na dane 24. i 31. prosinca do 2 sata iza ponoći.

- To ne znači da se ne treba pridržavati ostalih epidemioloških mjera i podsjećam na kombinaciju onih najvažnijih - fizički razmak, nošenje maski, prozračivanje. Vezano za okupljanja na otvorenom do 100 osoba bez Covid potvrda moguća su uz suglasnost županijskih stožera, to se odnosi na dočeke Nove godine na otvorenom - istaknuo je.

Do lipnja se produžuje otpis nekih računa za stanovnike pogođene potresom Sisačko-moslavačke županije

Premijer je istaknuo kako će na današnjoj sjednici donijeti niz važnih odluka za Sisačko-moslavačku županiju nakon potresa. Jedna od njih je dodjela sredstava za troškove prehrane na području pogođenom potresom, i to Sisačko-moslavačkoj županiji u iznosu od dva milijuna i 760.000 kuna i Gradu Sisku od milijun i 600.000 kuna.

- Ukupno je to četiri milijuna i 360.000 kuna, povrh već isplaćenih preko 33 milijuna kuna za prehranu na području županije - rekao je.

Idućeg tjedna, najavio je, bit će u Petrinji na godišnjicu potresa koji je pogodio Banovinu.

Vlada je i do lipnja produžila odluke o otpisu računa za struju i grijanje, za RTV pristojbu, besplatni prijevoz vlakom, oslobađanju od plaćanja cestarine na dionici autoceste A11 Zagreb-Sisak za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije.