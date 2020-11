Plenković: Raste nam broj hospitaliziranih, ali zdravstveni sustav može izdržati taj pritisak

Vlada će raspravljati i o prijedlogu izmjena zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a na dnevnom su redu i prijedlozi zakona o sustavu osiguranja depozita i o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

<p>Brojevi novozaraženih rastu svugdje u svijetu, tako i u Hrvatskoj premda možemo vidjeti da je taj rast sporiji. Testiramo sve one za koje imamo indicije da imaju simptome ili da bi trebali biti eventualno hospitaliziranih. Nažalost, zbog povećanog broja zaraženih, povećava se i broj umrlih i hospitaliziranih, no zdravstveni sustav je u stanju izdržati ovaj pritisak, poručio je na početku sjednice Vlade premijer <strong>Andrej Plenković</strong> govoreći o pandemiji korona virusa.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO</strong></p><p>Uvjeren je da će zdravstveni djelatnici i dalje činiti maskimalne napore u liječenju bolesnika.</p><p>- A mi ćemo osigurati preduvjete da u organizacijskom smislu borba protiv epidemije bude snažna i učinkovita - poručio je. </p><p>Vlada će sa sjednice Hrvatskome saboru uputiti prijedloge zakonskih izmjena kojima definira peti krug porezne reforme, kojima uz ostalo predlaže snižavanje stopa poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, kao i snižavanje stope poreza na dobit s 12 na 10 posto za poduzetnike koji godišnje ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna. Pred Vladom će se, naime, naći prijedlozi izmjenama i dopuna zakona o porezu na dohodak te o porezu na dobit, kao i o izmjenama Zakona o PDV-u, kojima bi se ukinulo oslobođenja od plaćanja PDV-a za uvoz pošiljaka male vrijednosti (do 22 eura odnosno 1.125 kuna) iz trećih zemalja. Vlada će raspravljati i o prijedlogu izmjena zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a na dnevnom su redu i prijedlozi zakona o sustavu osiguranja depozita i o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, koja se nastavlja usklađivanje hrvatskog sa zakonodavstvom EU-a. Saboru će Vlada uputiti i očitovanje na interpelaciju o svome radu u svezi projekta vjetroelektrane Krš-Pađene. Interpelaciju je uputio saborski Klub zastupnika Domovinskog pokreta koji, zbog sumnji u nezakonitosti, traži od Vlade da Saboru dostavi sve ugovore i odluke vezane uz vjetropark Krš-Pađene, kao i sve odluke Ministarstava energetike i zaštite okoliša i HERA-e vezane uz taj projekt te odluke nadzornog odbora HBOR-a i HROTE-a. Ministri će na sjednici dobiti i informaciju o aktualnom stanju vezanom uz koronavirus.</p>