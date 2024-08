Vlada obećala: 'Ne stajemo sve dok ne nađemo 1792 nestalih'

Svoga sam supruga Rudolfa, liječnika dentalne medicine, tražila 13 godine, njegove posmrtne ostatke pronašli su u Negoslavcima, gdje su ga odveli iz Vukovarske bolnice. Mene i djecu su odveli sutradan iz naše kuće u predgrađu Vukovara tamo, ali se nismo uspjeli vidjeti. Nakon 13 godina smo ga pronašli pokopali. Ispričala nam je to Dubravka Terek iz Vukovara koja je jučer u Daruvaru bila na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu.

Obitelji nestalih u Domovinskom ratu zajedno položile su cvijeće i vijence kod Spomenika braniteljima Daruvara, a služena je i sveta misa za sve nestale i poginule u crkvi Presvetog Trojstva. Skup u Daruvaru organizirao je Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, te njihovi partneri Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskoga rata, Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskoga rata.

- Zajedno smo u težnji i čežnji da dođemo do istine o našim najmilijima i vratimo im identitet i grobno mjesto. Nikad nećemo odustati, borimo se da članovi obitelji dožive smiraj prije nego umru. Našu borbu morat će nastaviti mlade generacije - rekla je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Zahvalila se članovima obitelji koji su pronašli svoje najmilije, ali i dalje sudjeluju u ovakvim prigodama kao potpora onima koji još traže posmrtne ostatke svojih.

'Gdje je moj Antun?'

U Daruvar je došla i Dragica Štefanovski iz Vukovara koja ni nakon tri desetljeća nije našla svoga supruga.

- Tražim svoga Antuna 33 godine, bio je jedan od rukovodećih ljudi u gospodarstvu Vukovara, sumnjam da su njegovi posmrtni ostaci na području Negoslavaca. Bojim se da neću dočekati da ga pronađu, ali sam svojim nasljednicima rekla ako se dogodi da dok ga ne pronađu da kada se to dogodi njegove posmrtne ostatke sahrane u grobnicu koju sam pripremila pored mene – kaže Dragica, bolesna i teško pokretna zbog brojnih operacija koje je imala, dodajući kako i danas susreće ljude za koje sumnja da znaku gdje je njen Antun.

S posebnom pozornošću svi sudionici prigodnoga programa slušali su što govori Tomo Medved, ministar branitelja.

- Vlada RH neće odustati dok se ne pronađu svi hrvatski državljani nestali u Domovinskom ratu, poslije nas to će nastaviti mladi naraštaju, a to nam jamči i ova mladost koja je izvela ovaj glazbeno scenski program. Imamo puno prijatelja u inozemstvu koji nam pomažu da pronađemo nestale, oni nas razumiju i žele pomoći – rekao je Medved, dodajući da ih na to obvezuje 1792 nestala koliko se u ovom trenutku traži. Do sada je identificirano 268 nestalih.

- I danas radimo na ekshumaciji posmrtnih ostataka pronađenih u Vukovaru. Partner u našim nastojanjima je Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Nastavit ćemo i dalje s istom predanošću i energijom - kazao je Medved.

Također je istaknuo je kako su svi rezultati u pronalasku nestalih rezultat rada hrvatskih institucija jer nema nikakve suradnje ili informacija iz Srbije.

Hrvatska nabavlja novu opremu kako bi potraga za nestalima bila učinkovitija pa sada može identificirati ostatke nestalih koje do sada nije bilo moguće identificirati. Najavljeno je i uvođenje pomoći za obitelji nestalih koji su ostali sami, a za nestalima koji više nemaju obitelji Hrvatska će i dalje tragati. Izraženo je nezadovoljstvo zbog ponašanja Srbije i svih koji imaju informacije o nestalima, a ne žele ih podijeliti. Najavljene su izmjene zakona po kojima će uskraćivanje informacija o nestalima biti kažnjivo.

Okupljenima u Daruvaru obratio se i premijer Andrej Plenković.

Za Hrvatsku je izrazito važno da pronađe sve nestale u Domovinskom ratu, naglasio je premijer Plenković.

- Unatoč svim opstrukcijama iz Srbije, ostvarili smo značajne rezultate u potrazi na nestalima. Vlada se nema pravo umoriti u traženju naših nestalih da na dostojanstven način utvrdimo njihovu sudbinu - poručio je Plenković i kazao da ćemo tražit odgovornost za krivce.

Nema sastanka s predstavnicima Srbije da se ne razgovara o toj temi. U tom kompleksnom lancu tražit ćemo odgovornost za krivce, a možda zbog toga nema odgovora na pitanja Hrvatske o nestalima, dodao je.

Plenković je podsjetio na zakone kojima je regulirana potraga za nestalima i najavio daljnje unapređenje tih zakone i nabavu nove opreme za efikasniju potragu za nestalima.