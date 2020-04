Vlada odbila ukidanje članarina za HGK i turističke zajednice Šef Mosta, Božo Petrov, u Sabor je uputio prijedlog ukidanja plaćanja članarine HGK-u za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca te turističkim zajednicama za cijelu godinu, no Vlada je to na današnjoj sjednici odbila