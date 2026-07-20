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PREOKRET OKO RAZDJELNIKA

Vlada odgađa obvezu ugradnje razdjelnika, ovo je novi rok...

Piše HINA,
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Vlada odgađa obvezu ugradnje razdjelnika, ovo je novi rok...
Zagreb: Stanari se žale na skuplje grijanje nakon ugradnje razdjelnika | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Za kupce koji ni produljenom roku ne upgrade razdjelnike, predlaže se da od 1. rujna iduće godine plaćaju naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja u visini od 0,5 eura po četvornom metru nekretnine za koju se kupuje toplinska energija.

Ministarstvo gospodarstva uputilo je u ponedjeljak u javno savjetovanje prijedlog izmjena Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, kojim se predlaže produljenje roka za ugradnju razdjelnika za još godinu dana

Također se za još godinu dana predlaže i produljenje perioda u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja. Kako se navodi u priopćenju ministarstva, predloženim izmjenama produljuje se prijelazno razdoblje za pripremu i prilagodbu kupaca na novi sustav isporuke i obračuna toplinske energije. 

“Uzimajući u obzir aktualne geopolitičke okolnosti, uključujući nestabilnosti na Bliskom istoku, i njihov mogući utjecaj na tržište energenata, predlaže se produljenje prijelaznog razdoblja kako bi se osigurali preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu te dodatno zaštitio standard građana”, navodi ministarstvo gospodarstva.

Rokovi za prilagodbu, što uključuje i obvezu ugradnje razdjelnika kupcima kojima se isporučuje toplinska energija, tim bi se izmjenama produljili do 31. kolovoza 2027. Godine.

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Ugradnja razdjelnika novi je namet, a ni ne mjere stvarnu potrošnju već bilježe impulse?!

Za kupce koji ni produljenom roku ne upgrade razdjelnike, predlaže se da od 1. rujna iduće godine plaćaju naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja u visini od 0,5 eura po četvornom metru nekretnine za koju se kupuje toplinska energija. 

“Produljenjem prijelaznog razdoblja vlasnicima samostalnih uporabnih cjelina, suvlasnicima zgrada, upraviteljima, kupcima i distributerima omogućuje se dovršetak svih potrebnih aktivnosti za prilagodbu novom sustavu, pri čemu im u tom razdoblju ne nastaju dodatni troškovi”, stoji u priopćenju.

Javno savjetovanje o predloženim izmjenama pravilnika otvoreno je do 27. srpnja.

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