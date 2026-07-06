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KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Ugradnja razdjelnika novi je namet, a ni ne mjere stvarnu potrošnju već bilježe impulse?!

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
Ugradnja razdjelnika novi je namet, a ni ne mjere stvarnu potrošnju već bilježe impulse?!
Foto: Davor Puklavec/Pixsell
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Najveći apsurd je što razdjelnici uopće ne mjere stvarnu potrošnju energije kao brojilo struje ili vode. Oni bilježe neke relativne impulse i na temelju toga se raspodjeljuje trošak.

Vlada novim zakonom prisiljava građane na dodatan trošak, ugradnju razdjelnika, a to nije nikakva "mjera energetske učinkovitosti", nego dodatan namet. Država godinama forsira uređaje koji ni sami stručnjaci ne smatraju pravim mjeračima potrošnje topline, a sad ih dodatno ucjenjuje astronomskim kaznama ako ih ne ugrade. I to u trenu kad je svima dosta poskupljenja, režija i nameta.

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