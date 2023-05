Vlada predložila imenovanje Damira Mikuljana za predsjednika NO INA-e

Vlada je u četvrtak Glavnoj skupštini INA-e d.d. predložila imenovanje Damira Mikuljana, Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora INA-e do izbora članova, najduže 6 mjeseci, a NO INA-e izbor Damira Mikuljana za predsjednika NO, na vrijeme od najduže 6 mjeseci.

Na zatvorenom dijelu Vladine sjednice doneseno je još niz kadrovskih odluka, priopćeno je popodne iz Vladine Službe za odnose s javnošću.

Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. Vlada predlaže imenovanje Saše Bilića za predsjednika Uprave Agencije, do provedbe natječaja za imenovanje predsjednika Uprave, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija o imenovanju Željke Škaričić vršiteljicom dužnosti ravnatelja tog Centra do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog natječaja.

Radi isteka mandata s danom 30. svibnja 2023. razriješen je član Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Dražen Opalić, te je ponovno imenovan članom Upravnog odbora koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za rad, s danom 31. svibnja 2023.

Razriješene su dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme Nina Čulina i Melanija Grubić Sutara. Novim članovima, koji se imenuju na prijedlog Ministarstva nadležnog za gospodarstvo te na prijedlog Radničkog vijeća Zavoda, imenovani su Antonio Pavlečić i Franjo Petkoviček.

Razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije Nina Čulina, a novom članicom Upravnog vijeća imenovana je Sanja Franc.

Temeljem provedenog javnog natječaja Andrija Vidović, Ernest Bazijanac, Darko Virovac, Jozo Slejko i Miroslav Kovač imenovani su članovima Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Istovremeno je Andrija Vidović imenovan predsjednikom, a Ernest Bazijanac zamjenikom predsjednika Vijeća, iz redova imenovanih članova Vijeća, navodi se u priopćenju iz Vlade.

Također donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Plovput d.o.o. imenovanje Nenada Bugarina i Predraga Zekića za članove Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za imenovanje članova Nadzornog odbora, na razdoblje od četiri godine.

Vlada je i donijela Odluku o Godišnjem programu strateških robnih zaliha za 2023. Točka je označena stupnjem "vrlo tajno" te je iz Vlade nisu u mogućnosti objaviti, navodi se u priopćenju.

Stajališta RH na sastancima EU

Na zatvorenome dijelu sjednice Vlade utvrđena su i stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za opće poslove (GAC) i Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 30. svibnja.

S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, ona se prethodno ne objavljuju.

Vlada će u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH te o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor, dodaje se u priopćenju.