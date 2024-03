Vlada prema građanima postrožava mjere, a prema političarima radi suprotno

Izvanbračni vas je partner naljutio i dali ste petama vjetra? Morate to prijaviti Poreznoj upravi, kao što morate prijaviti i to ako vas je lokalni svećenik naljutio, pa ste promijenili vjeru. Ne učinite li to, u oba slučaja čeka vas novčana kazna, i to - paprena. Za neprijavljivanje kraja neregistriranog partnerstva propisane su kazne od 660 do 2650 eura, a istu će kaznu platiti oni koji ne prijave promjenu vjere. To su najspornije odredbe predloženog Zakona o Središnjem registru stanovništva koji je prije dva tjedna poslan u javnu raspravu. Obavezno je prijaviti i materinski jezik te dostaviti kontaktne podatke. Nakon zgražanja javnosti Ministarstvo se donekle korigiralo tvrdnjom da podaci o jeziku i kontaktnim podacima nisu obavezni.

