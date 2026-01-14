Obavijesti

News

Komentari 3
MIZERNI RAST SOCIJALNIH NAKNADA

Vlada prozivala medije, a na stranicama naveli krivi naslov! Hitno su ubacili riječ 'osnovica'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada prozivala medije, a na stranicama naveli krivi naslov! Hitno su ubacili riječ 'osnovica'
3

Mediji su pisali da Vlada diže osnovice socijalnih naknada pet do deset eura, a ne same naknade. Plenković ih je prozvao da "zlonamjerno" pogrešno o tome izvješćuju. Sama Vlada je, pritom, pogriješila

Admiral

Vlada je danas brzopotezno, nakon kritike novinara koje je premijer Andrej Plenković prozvao, promijenila naslov teksta na svojim stranicama. 

Premijer je jutros, podsjetimo, prozvao medije da "zlonamjerno" izvještavaju o podizanju socijalnih naknada za pet do deset eura, objašnjavajući kako toliko rastu osnovice, na temelju kojih se naknade izračunavaju, a ne same naknade, jer one rastu više. 

Baš onako kako su pisali i mediji. 

OŠTRA REAKCIJA Udruga Sjena: 'Zlonamjerno je kada se mizerno povećanje prikazuje kao ozbiljan iskorak'
Udruga Sjena: 'Zlonamjerno je kada se mizerno povećanje prikazuje kao ozbiljan iskorak'

Nakon toga su 24sata na stranici same Vlade pronašli vijest u kojoj ministar socijalne politike Marin Piletić objašnjava: "Povećanje od deset eura nije puno, ali stalno povećavamo socijalne naknade", dok je u podnaslovu pisalo pak kako "10 eura, za koliko je povećan iznos socijalne pomoći, nije dovoljno, ali Vlada kontinuirano..."

Dosta zbunjujuće. 

Ubrzo nakon našeg otkrića Vlada mijenja vlastiti naslov, i eto ga: 

Odjednom evo "osnovice" u naslovu, ona je povećana, a ne same naknade. Vlada je, međutim, prekasno pomela pred vlastitim pragom. Prozvala je medije za nešto što je sama učinila. . 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'
DESECI OZLIJEĐENIH

FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi
SPORO PRAVOSUĐE

Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi

Od početka je postupak utvrđivanja krivnje protiv Marija Banožića, koji je u vrijeme počinjenja prometne nesreće još bio ministar obrane, tekao šlampavo i neodređeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026