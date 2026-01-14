Mediji su pisali da Vlada diže osnovice socijalnih naknada pet do deset eura, a ne same naknade. Plenković ih je prozvao da "zlonamjerno" pogrešno o tome izvješćuju. Sama Vlada je, pritom, pogriješila
Vlada prozivala medije, a na stranicama naveli krivi naslov! Hitno su ubacili riječ 'osnovica'
Vlada je danas brzopotezno, nakon kritike novinara koje je premijer Andrej Plenković prozvao, promijenila naslov teksta na svojim stranicama.
Premijer je jutros, podsjetimo, prozvao medije da "zlonamjerno" izvještavaju o podizanju socijalnih naknada za pet do deset eura, objašnjavajući kako toliko rastu osnovice, na temelju kojih se naknade izračunavaju, a ne same naknade, jer one rastu više.
Baš onako kako su pisali i mediji.
Nakon toga su 24sata na stranici same Vlade pronašli vijest u kojoj ministar socijalne politike Marin Piletić objašnjava: "Povećanje od deset eura nije puno, ali stalno povećavamo socijalne naknade", dok je u podnaslovu pisalo pak kako "10 eura, za koliko je povećan iznos socijalne pomoći, nije dovoljno, ali Vlada kontinuirano..."
Dosta zbunjujuće.
Ubrzo nakon našeg otkrića Vlada mijenja vlastiti naslov, i eto ga:
Odjednom evo "osnovice" u naslovu, ona je povećana, a ne same naknade. Vlada je, međutim, prekasno pomela pred vlastitim pragom. Prozvala je medije za nešto što je sama učinila. .
