OŠTRA REAKCIJA

Udruga Sjena: 'Zlonamjerno je kada se mizerno povećanje prikazuje kao ozbiljan iskorak'

Piše Bojana Mrvoš,
Zagreb: Prosvjed na Markovom trgu Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju "Sjena" | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Udruga Sjena za djecu i osobe s teškoćama oštro je reagirala na Plenkovićev "spin" da je Vladino povećanje osnovica za socijalne naknade "zlonamjerno" i pogrešno interpretirano

Izjava predsjednika Vlade u kojoj udruge i roditelje djece s teškoćama u razvoju naziva „zlonamjernima“ predstavlja neprihvatljiv pokušaj diskreditacije onih koji godinama upozoravaju na stvarno stanje u sustavu socijalne skrbi, odgovara udruga Sjena za djecu i odrasle s teškoćama nakon što je premijer Andrej Plenković danas prozvao "zlonamjerno" izvještavanje o rastu socijalnih naknada. 

- Jasno i nedvosmisleno ističemo da nikada nismo tvrdili kako socijalne naknade rastu per eura. Ono što smo govorili, i što govorimo i dalje, jest da se povećava osnovica za izračun naknada za pet eura, što u praksi za većinu korisnika znači simbolično povećanje koje ne prati rast troškova života, inflaciju niti stvarne potrebe obitelji. To nije zlonamjernost, to je činjenica, poručuje udruga na čelu s majkom njegovateljicom Suzanom rešetar.

MIZERAN RAST SOCIJALNIH NAKNADA Majke njegovateljice za 24sata: 'Povišica osnovice od pet eura? Bravo, Vlada! Vi nam se rugate'
Majke njegovateljice za 24sata: 'Povišica osnovice od pet eura? Bravo, Vlada! Vi nam se rugate'

-  Zlonamjerno je obmanjivati javnost prikazujući minimalno administrativno povećanje kao ozbiljan iskorak. Zlonamjerno je roditeljima njegovateljima, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima poručivati da trebaju biti zahvalni, dok istovremeno svakodnevno nose teret sustava koji ih iscrpljuje, ponižava i gura na rub izdržljivosti, napominju.

- Ako je ukazivanje na realne iznose koje ljudi na kraju mjeseca vide u svojim novčanicima „zlonamjerno“, onda problem nije u onima koji govore, nego u potpunom nerazumijevanju stvarnog života osoba o čijim se pravima odlučuje iz ureda. Ovdje se ne radi o postocima, tablicama i osnovicama, nego o ljudima koji 24 sata dnevno skrbe o svojoj djeci ili članovima obitelji, o roditeljima koji ne mogu raditi, ne mogu se razboljeti i nemaju pravo na predah, te o osobama s invaliditetom čiji je život sveden na uvjete, pravilnike i administrativne okvire. Nazivati takve ljude zlonamjernima nije samo politički nekorektno, nego duboko neodgovorno, zaključuju u udruzi. 

OSTALO

