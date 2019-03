Vlada RH o Žalac: 'Svakome se može dogoditi ovakva nesreća'

Policija je izvijestila da je djevojčica neoprezno pretrčavala cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza, kad je autom na nju naletjela ministrica Žalac. Policija je potvrdila da ministrica u trenutku nesreće nije bila pod utjecajem alkohola, ali je vozila s nevažećom vozačkom dozvolom. Kako sad stvari stoje, neće snositi političku odgovornost.

Ministrici je izrečena novčana kazna u iznosu od 1000 kuna, odnosno 500 kuna ako kaznu plati odmah. U javnosti se postavilo pitanje treba li ministrica zbog svega dati ostavku, tj. snositi političku odgovornost.

- Ovakva nesreća može se dogoditi svakome. Kaznu je odmah podmirila i to nema veze s nesrećom - moglo se čuti iz Banskih dvora. Doznajemo da se premijer čuo s ministricom, a svi kolege u Vladi potreseni su nesrećom.

Nakon nesreće djevojčica je prevezena u vinkovačku bolnicu. Zadobila je teže ozljede, ali je izvan životne opasnosti. Riječ je o prijelomu desne potkoljenice, odnosno lomu lisne i goljenične kosti, potvrdili su u vinkovačkoj bolnici. Tijekom dana prevezena je o KBC Osijek, gdje je operirana.

- Prolazio sam ulicom i vidio ministricu okruženu policijom, Tamo je bio i njezin suprug. Ušla je uplakana u policijski kombi. Plakala je dok je davala iskaz - ispričao nam je čitatelj.

Nakon nesreće priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zbog, kako su naveli, šoka za obje obitelji. Najavili su i da će ministrica posjetiti ozlijeđeno dijete. Iz oporbe za sada ne žele komentirati ovaj slučaj. O eventualnoj političkoj odgovornosti ministrice, kažu, može se razgovarati i propitivati tek kad budu poznate sve okolnosti slučaja. No zastupnici s kojima smo razgovarali čudili su se kako to da ministrica ima nevažeću vozačku dozvolu.

Hrvoje Zekanović (Hrast) kazao je kako se puno toga od afera do drugih stvari sakupilo u mandatu ove Vlade, na koje je premijer Andrej Plenković odmahnuo rukom. No ni on nije decidirano odgovorio treba li ministrica snositi političku odgovornost.

- Smatram da svaki političar mora voditi računa i biti primjer ljudima koje predstavlja, a posebice mladima - načelno je odgovorio Zekanović.

Osim ministrice Žalac, još nekoliko hrvatskih političara sudjelovalo je u prometnim nesrećama. Daleko najgora prometna nesreća bila je ona Radimira Čačića koji je u siječnju 2010. godine na autocesti M7 u Mađarskoj svojim Chryslerom udario u Škodu. U toj nesreći su poginule dvije osobe. Čačić je tad obnašao dužnost predsjednika HNS-a. Kasnije, dok je još trajao kazneni progon, postao je i prvi potpredsjednik vlade. Osudili su ga na dvije godine zatvora, a Čačić je 2013. dao ostavku na sve funkcije i otišao na odsluženje kazne.

Još jedna od “poznatijih” prometnih nesreća hrvatskih političara je ona Milana Bandića iz 2002. U Zagrebu je tad pijan udario svojim Range Roverom u Opel Vectru i nastavio voziti dalje. Vozač Opela ga je presreo, a policija je smjestila Bandića u vozilo kako bi dao iskaz. Međutim, Bandić je izašao, sjeo u svoj auto te potom opet odjurio. Uhvatili su ga nakon jurnjave preko pola grada te ga priveli u stanicu. Pokušao je čak i podmititi policajca, izvijestio je tad Večernji.

Prije dvije godine u prometnoj nesreći sudjelovao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić. On je svojim automobilom udario u tramvaj kojemu je oduzeo prednost. Brkić je tad završio u bolnici jer mu je pozlilo u automobilu.

Nesmotrena je bila i Vesna Pusić 2005., kad je na autocesti Zagreb - Rijeka izletjela s ceste zbog neprilagođene brzine. Pusić nije imala ozljede opasne po život. Prometnu nesreću skrivio je i bivši glavni tajnik SDP-a Zvane Brumnić. On je 2017. udario u motociklista, a godinu ranije pijan je za volanom uhvaćen i predsjednik te stranke Davor Bernardić.

'Napravljen je niz prekršaja'

Prometni stručnjak i profesor sa zagrebačkog Prometnog fakulteta Željko Marušić je rekao za N1 Televiziju da je napravljen niz prometnih prekršaja.

- Vozač je dužan poštovati temelji članak Zakona o sigurnosti prometa na cestama - članak 51, stavak 1. Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi s osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama, te stanju vozila i tereta kako bi se moglo pravodobno u svakoj situaciji zaustaviti. Ovdje je vozačica prekršila, u tom najvažnijem članku, niz odredbi; nije se prilagodila osobinama i stanju ceste, nije se prilagodila stanju svog vozila, jer to vozilo, primjerice, nema autonomno kočenje - kaže Marušić i dodaje:

- Kad krenete u vožnju, prvo morate biti sigurni da imate važeće dokumente i onda prilagoditi vožnju propisima i uvjetima. Ovdje je napravljeno, rekao bih, niz ozbiljnih i teških prekršaja. Ovakve se stvari ne smiju događati.

Upitan da komentira činjenicu da je ministrica za volan sjela bez važeće vozačke dozvole, Marušić je rekao:

- To je loša poruka, ovdje je uslijedio niz teških i najtežih prometnih prekršaja. Apeliram na sve da to ne rade - zaključuje prometni stručnjak.

'Ministrica treba odmah podnijeti ostavku'

Bivši SDP-ovac, sada predsjednik Demokrata, Mirando Mrsić među prvima je reagirao na nesreću. Napisao je da ministrica mora odmah podnijeti ostavku.

- Netko tko je ministar u Vladi ne može kršiti propise vlastite zemlje. Ministrica Gabrijela Žalac treba odmah podnijeti ostavku. To je jedini ispravan način preuzimanja odgovornosti za svoje postupke - priopćili su iz Demokrata.