Vlada skida imunitet Aladroviću i ide u izmjene Zakona kojima će se taj institut ukinuti za sve

Premijer Andrej Plenković najavio je ukidanje imuniteta ministru rada Josipu Aladroviću te kako će ovaj tjedan u javno savjetovanje uputiti izmjene Zakona o Vladi čime će ispuniti svoje predizborno obećanje o institutu imuniteta ministara.

- Tim ćemo izmjenama propisati da se za koruptivna kaznena djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti protiv člana Vlade postupak može voditi i bez odobrenja Vlade - istaknuo je, a nakon što je DORH zatražio skidanje imuniteta ministru Aladroviću.

- Dakle, izbrisat ćemo ovu odredbu iz Zakona jer je po mom političkom, dubokom uvjerenju apsolutno nepotrebna i redundantna. Ako se može dogoditi situacija da se ministra uhiti za kaznena djela za koje je zapriječena kazna veća od pet godina, onda djeluje smiješno, nepotrebno i kao nekakav relikt prošlosti odredba da moramo djelovati na temelju zahtjeva DORH-a i USKOK-a da skidamo imunitet za djela koja su manja od ovih koja su se dogodila prije nekoliko dana - poručio je naglasivši kako Vlada ovime potvrđuje da poštuje neovisnost i samostalnost pravosudnih tijela.

- Omogućujemo ovom odlukom USKOK-u da u ovom predmetu poduzima kazneno procesne radnje. No, podsjećam da je istraga tek dio kaznenog postupka, koja može, ali i ne mora rezultirati postupkom pred sudom. To se odnosi i na predmet bivšeg ministra Horvata, na potpredsjednika Miloševića, ministra Aladrovića za koje, kao i za sve druge građane, vrijedi presumpcija nevinosti. Ne ulazim u daljnji tijek postupka, ali ako se u ovim predmetima bude odlučivalo na sudu, njihovu krivnju će trebati dokazati, a teret dokaza je na DORH-u, odnosno na USKOK-u - rekao je naglasivši kako su po prvi puta imali akciju koja je rezultirala pokretanjem istraga protiv tri člana Vlade.

- Takva akcija je, pretpostavljam, iz kuta USKOK-a utemeljena na zakonu, no neupitno je da je ona imala političke konotacije i utjecala na rad, a i percepciju rada Vlade, a i stabilnost funkcioniranja svih institucija i u, recimo to tako, uobičajenim okolnostima, a vjerojatno još više u ovakvim prilično neuobičajenim okolnostima - rekao je ponovno naglasivši kako pretpostavlja da je pokretanje postupaka utemeljeno na čvrstim dokazima, da će biti brz, a ministrima omogućena sva procesna prava koja se jamče i drugima.

- Pozivam DORH i USKOK da riješe problem curenja informacija, koji je postao praksa. Ta praksa, posebno u fazi izvida, otvara prostor za razgovor, pa i ocjene za motivima za dijeljenje takvih informacija, što nije dobro niti za tijela kaznenog postupka niti za daljnji tijek postupka - poručio pa naglasio kako će eventualnu krivnju ovih kolega utvrđivati nitko drugi nego sud.

- Ako slučajno to sud ne utvrdi, osim nepovratno nanesene štete članovima Vlade, to će biti jako loše i za opću percepciju i za tijela kaznenog progona, a i za pravosuđe u cjelini. No, ako se pokaže da kaznene odgovornosti ima, želim jasno naglasiti da koruptivno ponašanje i obnašanje dužnosti koji nije zakonit nije prihvatljivo - poručio je.

Kao što Vlada ima odgovornost brinuti o tome koliki će biti udar rasta cijena na građane, nabavci cjepiva, dostatnosti hrane u dućanima, tako i sva ostala tijela moraju voditi računa o ukupnim državnim interesima, naglasio je.