Vlada daje regres od 300 eura: 'Veća primanja za 89 posto zaposlenih u javnom sektoru'

Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati državne službe i javnih službi, nakon sastanka održanog 5. lipnja 2023. godine, zaključili su da će pristupiti potpisivanju Memoranduma o razumijevanju na temelju kojega će Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom urediti visinu i način isplate privremenog dodatka na plaću službenicima i namještenicima do uspostave novog sustava plaća u državnoj službi i javnim službama te osigurati pravni temelj za isplatu regresa za 2023. godinu za sve službenike i namještenike u iznosu od 300 eura.

- Današnji Memorandum izraz je socijalnog partnerstva i zajedničke suradnje u unaprjeđenju javnog sektora. Došli smo do rješenja koji će obuhvatiti 219.000 naših zaposlenika, a ovaj dodatak predstavlja privremeno rješenje do Zakona o plaćama u državnim i javnim službama, kojim korjenito mijenjamo sustav plaća - poručio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica na potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade i sindikata.

Ovim Memorandumom nijedna služba nije ostavljena po strani, naglasio je.

- Omogućujemo veća primanja za 89 posto zaposlenih u javnom sektoru - dodao je.

Sanja Šprem: Ovo privremeno rješenje postati će trajno

Podsjetimo, plaće se službenicima u javnim i državnim službama povećavaju od ovog mjeseca, što će biti isplaćeno u srpnju, za 100, 80 ili 60 eura ovisno o visini koeficijenta.

Dubravko Jagić je u ime državnih službi izrazio zadovoljstvo ovim rješenjem.

- Važno je napomenuti da je ovaj dogovor pravni temelj za sustavno rješavanje plaća, za izradu novih koeficijenata sukladno novom Zakonu o plaću. Ovo privremeno rješenje postati će trajno. Memorandum je i o isplati regresa u iznosu 300 eura - kazala je Sanja Šprem u ime javnih sindikata.

Plenković: Ovo je jedno od najvećih povećanja plaća odjednom

Naime, nakon što je Ustavni sud srušio odredbu o razlici između članova i nečlanova, prema kojem su regres u iznosu 250 eura trebali dobiti nečlanovi, a od 300 eura članovi, Vlada je odlučila svima dati jednaki regres od 300 eura.

- Zajedničkim radom smo došli do ovog trenutka. Ovo je trajni privremeni dodatak, jedno od najvećih povećanja plaća odjednom, obuhvaća zaista veliki broj ljudi, a najviše one koji su imali najniže plaće u državnim i javnim službama. Posebno bih istaknuo zajednički dogovor da se ovaj dodatak isplati odmah u srpnju za lipnju. Donosimo ga u kontekstu dijaloga sa sindikatima, ekonomskih i socijalnih okolnostima, zadaća Vlade bila je da maksimalno pomognemo i to je danas jedna prava manifestacija političke volje - rekao je premijer Andrej Plenković dodavši kako u rujnu nastavljaju pregovore o osnovci.

- Ovaj dogovor oko regresa sada se po načelu solidarnosti i uključivosti odnosi na sve. Kada u budućnosti ovome pridodamo porezne efekte onda ćemo dobiti širu sliku ukupnih potencijalnih povećanja plaća, cilj je omogućiti veću neto plaću. Novi Zakon o plaćama u državnoj i javnoj službi je u javnom savjetovanju, a sada radimo i na uredbama - kazao je.