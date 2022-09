Vlada u Sabor uputila izmjene Zakona o radu: Regulacija rada od doma, ugovora na određeno

Nakon dvije godine intenzivnog rada socijalnih partnera kroz radnu skupinu predstavljamo izmjene Zakona o radu, istaknuo je ministar rada Marin Piletić na sjednici Vlade s koje su izmjene uputili u saborsku proceduru.

A Zakon se mijenja zbog usklađivanja s EU direktivama o balansu između privatnog i poslovnog života te transparentnim i predvidivim radnim okolnostima.

Ugovor na određeno najduže na tri godine, s istim radnikom najviše tri puta uzastopno

- Uz to, ovim prijedlogom Zakona predlaže se i sprječavanje neopravdanog uzastopnog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme i to na način da se isti može sklopiti najduže na tri godine, odnosno s istim radnom se može sklopiti najviše tri uzastopna ugovora - istaknuo je ministar.

Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, stoji u odredbama Zakona, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Uvodi se i novi način obavljanja stalnih sezonskih poslova, koji uključuju rad na neodređeno vrijeme te mogućnost zakonitog rada izvan sezone, potpunije se uređuje rad na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće ili rad na daljinu, propisuje se dodatna zaštita pojedinih kategorija radnika i to primarno roditelja djece do osam godina, u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena i prekovremenog rada, uređuje se dodatni rad za drugog poslodavca i to bez suglasnosti matičnog poslodavca i uz veći broj dopuštenih sati takvog rada, uvodi se pravo na neplaćeni dopust od pet dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva te pravo na odsutnost s posla jedan dan zbog hitnih obiteljskih razloga, naveo je Piletić.

Rad od kuće ili na daljinu

Vezano za rad od kuće ili na daljinu, plaća i druga materijalna prava radnika ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima, poslodavac je dužan prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu, kao i nadoknaditi mu troškove. Poslodavac ima pravo ući u prostor doma radnika ili u neki drugi prostor o kojem je radnik obavijestio poslodavca radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada radnika ako je to ugovoreno između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovorio s radnikom.

Radnik može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba predložiti poslodavcu izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad od kuće, a osobito radi zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta, trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života ili pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu. Poslodavac je dužan zahtjev radnika razmotriti te ga zbog opravdanog razloga može odbiti pri čemu je dužan radniku dostaviti pisano obrazloženje u u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Dodatan posao kod drugog poslodavca

Kad je riječ o dodatnom poslu za drugog poslodavca, ugovor o dodatnom radu se ne može sklopiti s radnikom koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s propisima zaštite na radu, koji radi u skraćenom radnom vremenu ili kojemu se prema posebnom propisu o mirovinskom osiguranju staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Matični poslodavac može pisanim putem zatražiti od radnika da prestane obavljati dodatan rad kod drugog poslodavca ako za to postoje objektivni razlozi, osobito ako je to protivno zakonskoj zabrani natjecanja ili ako se obavlja unutar rasporeda radnog vremena radnika kod matičnog poslodavca.

Ugovor o dodatnom radu može se sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme i ne smije se ugovoriti radno vrijeme u trajanju dužem od osam sati tjedno.

Novi oblik rada putem digitalnih platformi

Propisuje se i obveza ugovaranja plaće u brutto iznosu i njezine isplate na transakcijski račun radnika, a uređuje se i novi oblik rada putem digitalnih radnih platformi kao što su Glovo, Bolt, Uber...

- Uvodi se izostanak prava na otkazni rok i otpremninu radnicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu sa svrhom poticanja poslodavca na zadržavanje u radnom odnosu takvih starijih radnika. Uvodi se i mogućnost da članovi sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora istim urede za sebe određena povoljnija materijalna prava - naveo je još ministar.

Zakon stupa na snagu 1. siječnja iduće godine dok bi poglavlje Zakona koje se odnosi na reguliranje digitalnih radnih platformi stupio na snagu 1. siječnja 2024.

