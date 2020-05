Vlada ukida čak 624 uhljeba: zamjenike načelnika, župana...

Rijetko tko se može sjetiti imena nekog istaknutog zamjenika, ali oni su birani zajedno s čelnikom na dobru plaću. Imaju i pravo na telefon, a neki i na automobil. Iako cjelovite reforme lokalne uprave neće biti do lokalnih izbora u svibnju 2021. godine, iz Ministarstva uprave dobili smo neslužbenu potvrdu da je u izradi prijedlog zakona koji bi ukinuo većinu zamjenika gradonačelnika, načelnika i župana. Točnije, od njih 734, plan je ukinuti čak 624 zamjeničke funkcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Reforme trebamo odmah!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po jedan zamjenik za gradove iznad 35.000 stanovnika

Prema napravljenoj analizi, jako mali dio zamjenika je iskoristiv i radi svoj posao. Ostali bi samo po jedan zamjenik za gradove iznad 35.000 stanovnika i za županije. Županije će još razmotriti jer nisu sve iste veličine, pa nekim županima možda i nije potreban zamjenik, kaže nam sugovornik iz ministarstva.

Zamjenici mogu biti volonteri, mogu dobivati naknadu za posao, a mogu biti i profesionalno zaposleni, što je opcija koju je izabrala većina. Prosječni trošak mjesečne plaće je oko 15.000 kuna bruto, ali one jako variraju, primjerice neki zamjenici župana imaju i 17.000 kuna neto. Ali ako uzmemo i taj prosjek, to je 9,3 milijuna kuna mjesečno za plaće zamjenika ili 112,3 milijuna kuna godišnje.

Naš sugovornik kaže da je smanjenje broja zamjenika samo dio plana veće reforme lokalne uprave na čiju potrebu godinama upozoravaju stručnjaci, a u njoj bi se trebao smanjiti i broj političara.

U Hrvatskoj u vijećima gradova i općina te županijskim skupštinama sjedi više od 8500 izabranih političara. Svi oni primaju naknade za svoj rad, a stranke naknade za njih iz lokalnih proračuna.

- Ideja je da se taj broj smanji za 20-ak posto, ali ta opcija se još razmatra i je li bolje ići na manji broj vijećnika ili je bolje rezati maksimalne iznose naknada koje oni dobivaju. U svakom slučaju, i tu će se štedjeti - kaže naš sugovornik.

Smanjenje za 20 posto - 1700 političara manje

Ako bi se smanjio njihov broj za 20 posto, to znači 1700 političara manje. Šira reforma lokalne uprave bi obuhvaćala i manji broj općina jer bi se propisale funkcije koje mogu obavljati, što je već najavio ministar uprave Ivan Malenica. Ali to je na dugom štapu, do izbora 2025. godine. I smanjenje broja zamjenika može se tumačiti kao predizborno obećanje jer ovaj sastav Vlade takav zakon ne može donijeti prije izbora. No vratimo se na zamjenike. Prije pet godina je jedan bivši zamjenik župana istupio u javnosti.

- Ja sam bio uhljeb. Četiri godine nisam radio ništa. Bio sam zamjenik župana. Moji roditelji su imali 22 muzne krave i prodavali su mlijeko. Zarađivali su oko 16.000 kuna mjesečno, a moja plaća je bila 17.500, i to sam dobivao za četiri godine paljenja svijeća i polaganja vijenaca - rekao je Alen Baščevan, koji je bio zamjenik bjelovarsko-bilogorskog župana.

Trenutačno u toj županiji župan Damir Bajs ima i dalje četiri zamjenika.

Dva koja su birana s njim, a dva iz redova nacionalnih manjina. Mjesta u kojima postoji propisani broj stanovnika manjine biraju se na posebnim izborima zamjenika grada, općine ili županije iz redova nacionalnih manjina.

Jedan od trenutačnih zamjenika župana s kojima smo razgovarali priznaje također da nije potrebno da župan ima od dva do četiri zamjenika i da je često riječ o “političkom uhljebljivanju”.

- Sve zavisi od organizacije posla. Ali sasvim je dovoljan jedan zamjenik župana. Manji gradovi i općine uopće ne bi trebali imati zamjenike i to treba ostaviti samo za veće gradove - otvoreno nam kaže taj zamjenik župana.

Istovjetna je stvar sa zamjenicima gradova i općina, pogotovo onih malih. Primjerice, Anita Nosić, sad već bivša načelnica Lovreća, od cijele gradske administracije imala je zamjenika, komunalnog redara i tajnika. Nema puno smislenosti u takvoj organizaciji.

Zamjenik gradonačelnika Otoka, Zvonimir Pućo, nije dolazio sedam mjeseci na posao jer se posvađao s načelnikom, primao je plaću i koristio službeni mobitel. Plaća mu je gotovo 9000 kuna neto, a zakon je na njegovoj strani.

Kako je birani dužnosnik, on nema radno vrijeme, ne mora dolaziti na posao, a gradonačelnik ga ne može smijeniti jer ima legitimitet. Koliko god apsurdno to zvučalo.

17.000 kuna neto imaju plaću neki zamjenici župana u lijepoj našoj

8500 izabranih političara sjedi u Hrvatskoj u vijećima gradova i općina te županijskim skupštinama

112,3 milijuna kuna godišnje troši se na plaće zamjenika

624 - plan je ukinuti čak 624 zamjeničke funkcije Od njih 734

Tema: REFORME ODMAH