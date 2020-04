Vlada usvaja travanjski paket mjera pomoći gospodarstvu

Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer predstavio drugi paket mjera za gospodarstvo, tzv travanjski paket za pogođene korona virusom, Vlada će ih na današnjoj sjednici i u usvojiti.

Na početku je zahvalio svima koji proteklih mjesec dana rade sve da spriječe širenje ove zaraze.

- Zahvaljujem liječnicma, medicinskim sestrama, medicinskom osoblju, vojnicima, policiji, inspektroima, svima koji na bilo koji način čine sve da održe normalan život. Mi smo suočeni s pandemijom koje se nitko ne može sjetiti, a kamo li se pozvati na iskustvo.

I ta dilema ima vrlo jednostavam odabir - ili biramo život sugrađana ili se odreći dosadašnjeg načina života. Mi smo kao odgovorna vlada odabrali život - rekao je Plenković.

Pozvao je građane na odgovornost i samodisciplinu, strpljivost te na povjerenje prema svim sastavnicama vlasti i struci.

- Naše odluke ne temelje se na političkom volunterizmu, nego na temelju onih koji su svoje živote posvetili borbi protiv zaraznih bolest - rekao je.

Što se tiče pomoći gospodarstvu, naglasio je kako država u ovom trenutku povlači poteze kojima jasno kaže da će u ovakvoj krizi stati iza radnika i gospodarstva u najvećoj mogućoj mjeri i na najbrži mogući način

- Odlučili smo mjere osnažiti. Prvi prijedlozi omogućit će očuvanje radnih mjesta i da naše kompanije dobiju mogućnost da gledaju kako opstati u ovoj krizi u mjesecima pred nama. Vlada će raditi i na tome kako, jednom kada ovo završi, pokrenuti gospodarstvo i poslovanje. To je idući korak u kojem moramo biti jako dobro priprljemeni da svi brzo stavimo na noge - rekao je i pozvao sve na solidarnost.

- Mi svi skupa, bez obzira na javni ili privatni sektor, moramo teret ove krize iznijeti solidarno - poručio je.

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je da je od ukupno 7680 testiranih, prema jučerašnjem izvješću u Hrvatskoj 963 zaraženih.

- U odnosu na potres, porast broja zaraženih ostao je linearan što govori o visokom stupnju pridržavanja mjera i u najtežim trenucima - rekao je dodavši kako u ovom vremenu trajanju pandemije, potres predstavlja dodatni okidač za anksiozna i depresivna stanja stoga su otvorili telefonske linije za psihološku pomoć.

Podsjetio je na sve mjere koje su Vlada i Stožer donijeli do sada u borbi protiv širenja korona virusa.

Trenutno, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, radi oko 70.000 osoba zdravstvenog sustava, koje uključuje i zdravstveno i nezdravstveno osoblje. Na dnevnoj bazi angažirano je i, dodao je, oko 7000 policijskih službenika u cijeloj Hrvatskoj.

- Ostanite doma - poručio je.

Govoreći o novim mjerama koje se predlažu, premijer Plenković dan ranije naveo je kako se potpora od 3250 kuna po očuvanom radnom mjestu za ožujak podiže na 4000 kuna neto za travanj i svibanj.

- Ujedno će država preuzeti teret doprinosa, dakle davanja na tih 4000 kuna. To je otprilike 1460 kuna po zaposlenom. Dakle, ukupno 5460 kuna. Ta mjera, kada se zbroje travanj i svibanj s onim što smo već dali za ožujak, sve skupa je 8,5 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta - istaknuo je dodavši da se mjera može koristiti pod uvjetom da poslodavci zadržavaju radnike.

To nije plaća, naglasio je ministar financija Zdravko Marić na sjednici.

- Mi se nadamo da će brojni poduzetnici koji to mogu isplaćivati i veću plaću u odnosu na ovih 4000 kuna - rekao je.

Druga mjera usmjerena je na poduzeća kojima je rad onemogućen ili znatno otežan, i koja će biti djelomično ili u cijelosti oslobođena od porezne obveze za travanj, svibanj i lipanj.

- Riječ je o porezu na dobit, porezu na dohodak te doprinosima. Način koji smo zamislili jest da slijedi logiku prvog kruga mjera, a to je da tvrtke koje imaju pad prihoda između 20 i 50 posto kao i do sada imaju pravo na odgodu i obročnu otplatu do 24 mjeseca bez kamata, dakle poreza na dobit, poreza na dohodak te doprinose - rekao je.

Tvrtke koje ostvaruju manje od 7,5 milijuna kuna prihoda, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, dodao je, oslobađaju se potpuno od porezne obveze - poreza na dobit, dohodak i doprinose.

- One tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna, dakle onih sedam posto velikih, oslobađaju se porezne obveze proporcionalno s padom prihoda u odnosu na travanj, svibanj i lipanj. Ista je logika za one od 20 do 50 posto, dakle odgoda, obročna, beskamatna otplata, a od 50 do 100 platit će proporcionalno. Ako su imali pad prihod 75 posto, onda će od ukupnih 100 posto obveze platiti 25 posto - istaknuo je.

Treća mjera je plaćanje poreza na dodanu vrijednost na način da se može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi. Rok za predaju godišnjih financijski izvještaja za 2019., dodao je, odgađa se na 30. lipnja i ukida se obveza plaćanja naknade Fini za njihovu objavu.

Mjere pomoći idu i ka poljoprivrednicima, ali i sektoru turizma.

- Želimo usmjeriti proces nabave u korist domaće poljoprivredne proizvodnje kada je riječ o javnim naručiteljima. Želimo taj aspekt svježine proizvoda da se naručuje najmanje 60 posto poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni ili prerađeni u Hrvatskoj. U ovim okolnostima šaljemo snažnu poruku hrvatskoj poljoprivredi i svi javni naručitelji moraju apsolutno voditi računa ovom kriteriju - istaknuo je.

Privremenom mjerom izvanredne pomoći, nadalje, ići će se prema malim mljekarima - otkupit će se svi tržišni viškovi.

Što se turizma tiče, izmjenom niza zakona pomoći će se hotelijerima, iznajmljivačima i agencijama na način da sve poteškoće koje trenutno imaju lakše prebrode za vrijeme ove krize.



- Mijenjamo nekoliko zakona koji trebaju pomoći sektoru turizma koji globalno je jedna od onih industrija koja je najviše pogođena - dodao je.