Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila prijedloge o izmjeni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je kako se zakonskim prijedlogom definiraju javnopravna tijela koja su zadužena za provođenje mjera, kao i odgovorne osobe u tim tijelima, kao i njihove obaveze te kazne.

Podsjetimo, radi se o mjeri obaveznih covid potvrda u javnim ustanovama - svi koji nemaju covid potvrde neće moći ući u javne ustanove, a izmjenom zakona previđene su i kazne za pravne osobe koje ih pri ulasku neće kontrolirati, odnosno koje će se na tu mjeru oglušiti.

Kazne do 50.000 kuna

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica još je prošlog tjedna najavio kako će se kazne za odgovorne osobe kretati od 30 do 50 tisuća kuna.

O mjeri se danas oglasio i predsjednik Zoran Milanović koji je i ranije poručio da u Uredu predsjednika tu mjeru neće provoditi. I nisu. Danas je izjavio da, što se provjera covid potvrda tiče, u njegov ured pored vojske ne može ući nitko nepozvan ili bez sudskog naloga za pretres.

'Promjene su uvedene zbog Miljenića i Milanovića'

Izmjene Zakona trebaju se još izglasati u Saboru, no SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić rekao je za N1 kako oni te promjene neće podržati. Poručio je kako su one uvedene zbog Orsata Miljenića, predstojnika Ureda predsjednika, ujedno i odgovorne osobe za provođenje ove mjere, te Zorana Milanovića.

- Nećemo glasati za to jer je to Lex Orsat Miljenić i ja to odgovorno tvrdim. Opet postoji permanentan sukob između Milanovića i Plenkovića, to je eskaliralo oko covid potvrda i sad smo se sjetili to naplaćivati - rekao je Hajdaš Dončić.

Dodao je da će zakon vjerojatno svi poštivati ukoliko se on izglasa. Na pitanje dijele li covid potvrde društvo, rekao je da dijele te da se to mora izbjeći.