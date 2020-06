Vladin zrakoplov prizemljen jer mu curi ulje, Milanović otkazao putovanje u Rusiju

Predsjednik Milanović otkazao je svoj odlazak u Moskvu zbog kvara na državnom zrakoplovu koji nije moguće popraviti do planiranog putovanja, potvrdio je glasnogovornik Ureda predsjednika

<p>Vladin avion je prizemljen nakon što su 13. lipnja uočili da iz desnog motora curi ulje. Tada su pacijenta hitnim medicinskim prijevozom trebali prevesti iz Dubrovnika u Zagreb, no kada je avion sletio u dubrovačku zračnu luku, primijetili su kvar, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/drzavni-zrakoplov-u-kvaru---610189.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>Nitko od članova ni putnika tada nije bio ugrožen, a avion se trenutno nalazi u Dubrovniku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slijetanje u nemogućim uvjetima </strong></p><p>- Iz desnog motora zrakoplova uočen je neuobičajeno veliki gubitak motorskog ulja, te je prema uputama proizvođača motora odrađen niz testova kako bi se utvrdila što preciznija pozicija samog kvara na motoru. Taj kvar je uobičajen u zrakoplovstvu na mlaznim motorima - poručio je ravnatelj Direkcije za korištenje službenih zrakoplova<strong> Ivan Klanac</strong> za Novu TV i dodao kako tim mehaničara dolazi u ponedjeljak kako bi otklonili kvar te da bi radovi trebali gotovi 24. lipnja, odnosno u srijedu, ako ne bude potrebe za daljnjim radovima.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">Milanović otkazao posjet Rusiji </h2><p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> otkazao je predviđeni posjet Rusiji zbog kvara na državnom zrakoplovu te nepostojanja komercijalnih letova prema Rusiji zbog pandemije koronavirusa i stoga neće 24. lipnja u Moskvi nazočiti tradicionalnoj vojnoj paradi u povodu Dana pobjede.</p><p>Potvrdio je to u ponedjeljak Hini glasnogovornik Ureda predsjednika<strong> Nikola Jelić</strong>.</p><p>- Predsjednik Milanović otkazao je svoj odlazak u Moskvu zbog kvara na državnom zrakoplovu koji nije moguće popraviti do planiranog putovanja, a komercijalni letovi prema Rusiji još nisu pokrenuti - rekao je Jelić Hini.</p><p>Milanović boravi u službenom posjetu Crnoj Gori, a odmah po završetku trebao je otputovati u Moskvu na tradicionalnu vojnu paradu u povodu Dana pobjede koja se trebala održati 9. svibnja, ali je otkazana zbog pandemije koronavirusa. Novi datum održavanja parade je 24. lipnja, točno na 70. godišnjicu prve. </p><p>Na marginama je bio planiran i bilateralni sastanak Milanovića s ruskim predsjednikom <strong>Vladimirom Putinom</strong>. </p>